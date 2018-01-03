廣編／澳遊客　帶你玩出澳洲好滋味

旅行中吃得好、吃得道地、吃得美味，很重要。被譽為最懂澳洲的「澳遊客」，是由國內8家優質遊旅行社所組成，累積各家旅遊業者豐富的旅遊經驗，精選雪梨景點、食宿、行程，精心設計適合台灣人行程，不以富麗的住宿當噱頭，只有平實精挑的餐食及私房的獨家景點，可說是市場上CP值高且值得信賴的旅遊商品。

「澳遊客」日前針對饕客級旅客，推出全新經典款行程，其中《舌尖上的雪梨6日》，全程美食款待，特別安排：達令港海景觀餐廳西式套餐、和牛燒烤料理、獵人谷酒莊品酒與套餐、法式三道式料理、雪梨歌劇院英式傳統下午茶、中華料理精選八菜…等經典美食，還特別安排被CNN譽為一生必做的10件事之一的「攀登雪梨港灣大橋」體驗，讓你以360度的視野，將整個雪梨港美景都收入眼底。