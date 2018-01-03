廣編／澳遊客　帶你玩出澳洲好滋味

旅行中吃得好、吃得道地、吃得美味，很重要。被譽為最懂澳洲的「澳遊客」，是由國內8家優質遊旅行社所組成，累積各家旅遊業者豐富的旅遊經驗，精選雪梨景點、食宿、行程，精心設計適合台灣人行程，不以富麗的住宿當噱頭，只有平實精挑的餐食及私房的獨家景點，可說是市場上CP值高且值得信賴的旅遊商品。
「澳遊客」日前針對饕客級旅客，推出全新經典款行程，其中《舌尖上的雪梨6日》，全程美食款待，特別安排：達令港海景觀餐廳西式套餐、和牛燒烤料理、獵人谷酒莊品酒與套餐、法式三道式料理、雪梨歌劇院英式傳統下午茶、中華料理精選八菜…等經典美食，還特別安排被CNN譽為一生必做的10件事之一的「攀登雪梨港灣大橋」體驗，讓你以360度的視野，將整個雪梨港美景都收入眼底。
針對小資族「澳遊客」另有《雪梨微旅行5日》遊程，特別安排雪梨歌劇院入內參觀、徒步漫步雪梨，細細感受港灣大橋、岩石區市集等市區最迷人的景點。另外還安排在優雅的QVB維多利亞女王購物中心血拼，造訪野生無尾熊動物世界以及在達令港享受牛排及異國美食，每週一、三、五出發，團費26,800起。
優惠活動雙重好禮，針對參加上述行程的旅客，「澳遊客」推出兩項優惠活動。活動一「雪梨重遊超值禮」，凡報名《舌尖上的雪梨》行程，憑本人曾經到訪雪梨旅遊之人物與雪梨風景合照的老照片，於出團日前兩個禮拜提出，即贈送觸控兩用水鑽筆和無線上網WIFI 6天。
活動二「探索雪梨獨享禮」，旅客凡於參加「澳遊客」行程，於旅遊期間，將有您的旅遊照片上傳至澳遊客粉絲頁訪客貼文處，憑貼文與領隊確認(一個帳號僅限兌換一次)，再贈送澳洲香氛淡雅花香保養乳液一瓶和全程小費USD 60元。（贈品數量有限送完為止）