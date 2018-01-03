〈被動又掀併購〉奇力新、美磊若真合併 法人看好有機

法人指出，奇力新在 2017 年完成合併後，預估 2018 年營收將上看 140 億元，毛利率達 26-28%，至於產品則以 Molding Choke 為主力，佔出貨比重為 47-48%，專注於小型電感 (Mini Molding Choke)，終端應用以手機為主。

電感廠奇力新 (2456-TW) 與美磊 (3068-TW) 今 (3) 日同步暫停交易，法人指出，如果雙方真的宣布合併，將可互補各自產品線與終端應用，提供整合服務，並與日系廠商爭奪全球前三大電感廠排名。

至於美磊則是深耕車用電子、資料中心、工業領域及車用，法人預估 2018 年營收上看 32 億元，毛利率為 26-28%，產品也以 Molding Choke 為主力產品，出貨比重達 55-60%，以大型 Molding 為主，終端應用則以資訊、通訊、網通領域為主。

法人指出，若是 2 家電感廠商合併，將可互補各自產品線與終端應用，提供整合服務，合併年營收上看 170-175 億元，產品線可提供一站式整合服務，有機會搶進全球前三大電感廠。