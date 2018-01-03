NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈謝淑薇拍落比利時女將　闖入8強不只告媒體　王炳忠揚言告周玉蔻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

〈被動又掀併購〉奇力新、美磊若真合併 法人看好有機

鉅亨網2018/01/03 11:39
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

電感廠奇力新 (2456-TW) 與美磊 (3068-TW) 今 (3) 日同步暫停交易，法人指出，如果雙方真的宣布合併，將可互補各自產品線與終端應用，提供整合服務，並與日系廠商爭奪全球前三大電感廠排名。

目前全球前三大電感廠分別為村田、TDK 及太陽誘電，至於奇力新則以市佔率 7% 居第 4。

法人指出，奇力新在 2017 年完成合併後，預估 2018 年營收將上看 140 億元，毛利率達 26-28%，至於產品則以 Molding Choke 為主力，佔出貨比重為 47-48%，專注於小型電感 (Mini Molding Choke)，終端應用以手機為主。

至於美磊則是深耕車用電子、資料中心、工業領域及車用，法人預估 2018 年營收上看 32 億元，毛利率為 26-28%，產品也以 Molding Choke 為主力產品，出貨比重達 55-60%，以大型 Molding 為主，終端應用則以資訊、通訊、網通領域為主。

法人指出，若是 2 家電感廠商合併，將可互補各自產品線與終端應用，提供整合服務，合併年營收上看 170-175 億元，產品線可提供一站式整合服務，有機會搶進全球前三大電感廠。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字電感奇力新美磊暫停交易合併headline
漲價風席捲台股 為何吹到貨...策略師警告 中美恐因處理北...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan