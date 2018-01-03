曾文水庫蓄水率降至52.29％　南水局加速清淤工作

南部地區由於去年8月起迄今降雨不如預期，曾文水庫蓄水率已降至52.29％，目前台南地區水情燈號為稍緊的綠燈，水利署南區水資源局除積極總量管控、區域調度外；另也把握水庫低水位時機加強清淤，預計今年上半年清淤量173.3萬立方公尺，期使水庫功能永續。

南區水資源局表示，水庫清淤作業需依各項清淤工作特性，掌握最佳時效執行，如陸挖須於枯水期進行，水力排砂需掌握來砂條件等，為求水庫永續經營，南水局透過各種方式極力辦理清淤。

去年曾文水庫陸挖原預計量28萬立方公尺，實際清淤54.86萬立方公尺，目前亦持續辦理水庫庫區上游清淤工作中；配合輸泥管線工程完成及採用絞吸式抽泥提升抽泥能量，抽泥量原預計50萬立方公尺，實際清淤量達78.73萬立方公尺；以及透過水庫設施改建與興建防淤隧道等，更可於颱風豪雨時以洩放高濃度泥沙水流方式進行排砂；高屏溪攔河堰清淤部分，實際清淤94.43萬立方公尺，亦較目標量77萬立方公尺大幅提升。