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曾文水庫蓄水率降至52.29％　南水局加速清淤工作

記者黃文博／台南報導2018/01/03 12:36
▲南水局加速在曾文水庫清淤工作。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.03）
▲南水局加速在曾文水庫清淤工作。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.03）

南部地區由於去年8月起迄今降雨不如預期，曾文水庫蓄水率已降至52.29％，目前台南地區水情燈號為稍緊的綠燈，水利署南區水資源局除積極總量管控、區域調度外；另也把握水庫低水位時機加強清淤，預計今年上半年清淤量173.3萬立方公尺，期使水庫功能永續。

南區水資源局表示，水庫清淤作業需依各項清淤工作特性，掌握最佳時效執行，如陸挖須於枯水期進行，水力排砂需掌握來砂條件等，為求水庫永續經營，南水局透過各種方式極力辦理清淤。

去年曾文水庫陸挖原預計量28萬立方公尺，實際清淤54.86萬立方公尺，目前亦持續辦理水庫庫區上游清淤工作中；配合輸泥管線工程完成及採用絞吸式抽泥提升抽泥能量，抽泥量原預計50萬立方公尺，實際清淤量達78.73萬立方公尺；以及透過水庫設施改建與興建防淤隧道等，更可於颱風豪雨時以洩放高濃度泥沙水流方式進行排砂；高屏溪攔河堰清淤部分，實際清淤94.43萬立方公尺，亦較目標量77萬立方公尺大幅提升。

南區水資源局並指出，掌握低水位時機，刻趕辦各清淤作業，今年上半年水庫清淤量目標173.3萬立方公尺，分別為高屏溪攔河堰陸挖70萬、抽泥24萬；曾文水庫陸挖18萬、抽泥60萬；牡丹水庫陸挖0.3萬、抽泥0.7萬；甲仙攔河堰陸挖0.3萬立方公尺，合計陸挖88.6萬立方公尺、抽泥84.7萬立方公尺 正值南部地區枯水期，在氣象局預估未來一季降雨可能偏少情形下，南區水資源局持續監控水情發展，也於水庫低水位時期積極辦理水庫清淤工作，延長水庫使用年限，以確保長遠穩定供水，南水局也呼籲大家共同珍惜水資源，共同努力以渡過枯水時期。

關鍵字曾文水庫水情燈號南區水資源局牡丹水庫
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