策略師警告 中美恐因處理北韓問題 進入「冷戰」

北韓在週一 (1 日) 自稱為核武大國，而策略分析機構 Independent Strategy 認為，美國可能透過佈署導彈或是攻擊金正恩，來制裁北韓，但無論是哪種情況，都很可能導致中國與美國關係，邁入冷戰。

Independent Strategy 的總裁 David Roche 指出，美國可能採取的反制行動有兩種，第一項是在亞太地區部署以平壤為目標的導彈，第二種可能性是採取直接攻擊北韓領導人金正恩。

但若美國總統川普對北韓採取行動，很可能導致中美之間的冷戰，因為美國出手制裁北韓，暗示著中國沒有能力處理北韓問題，破壞中國的影響力，而美中兩國的關係，將影響全球貿易和投資。