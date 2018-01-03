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策略師警告 中美恐因處理北韓問題 進入「冷戰」

鉅亨網2018/01/03 11:45
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北韓在週一 (1 日) 自稱為核武大國，而策略分析機構 Independent Strategy 認為，美國可能透過佈署導彈或是攻擊金正恩，來制裁北韓，但無論是哪種情況，都很可能導致中國與美國關係，邁入冷戰。

Independent Strategy 的總裁 David Roche 指出，美國可能採取的反制行動有兩種，第一項是在亞太地區部署以平壤為目標的導彈，第二種可能性是採取直接攻擊北韓領導人金正恩。

但若美國總統川普對北韓採取行動，很可能導致中美之間的冷戰，因為美國出手制裁北韓，暗示著中國沒有能力處理北韓問題，破壞中國的影響力，而美中兩國的關係，將影響全球貿易和投資。

據《路透社》報導，金正恩在元旦的演講中宣稱，北韓是「愛好和平，且負責任的核武國家」，金正恩重申，美國應該要了解，北韓的核武力量，已經成為事實，而不是一種威脅，但是他也表示，北韓願意跟南韓進行對話。

北韓在 2017 年，對核武的測試，變得更頻繁，導致川普與金正恩一些來回的「嗆聲」，但除此之外，金融市場大部分沒有受到大幅影響，但 Roche 認為，金融市場中，最可能受到美國和北韓關係影響的為股票市場。

而川普則是在台灣時間 3 日早上，針對金正恩表示桌上有啟動核武按鈕的宣言作回應，內容偏向川普一貫作風，如同小孩子吵架一般，川普表示他桌上的核武按鈕更大更有力。

川普針對金正恩的核武按鈕宣稱回應
川普針對金正恩的核武按鈕宣稱回應

「北韓領導人金正恩說『核武按鈕就在他的桌子上』，拜託，有誰在那國民快餓死的地方，可以跟他說，我這裡也有一個核武按鈕，但是比他的按鈕更強大也更有力，並且是真的可以用的。」

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關鍵字美國中國北韓冷戰川普習近平金正恩afpheadline
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