年金長照險20年賣不到200萬張 金管會憂心

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）台灣今年邁入高齡社會，商業年金保險及長期照顧保險推出超過20年，截至去年6月底的有效契約件數卻不到200萬張，金管會籲請民眾趁早規劃，準備未來老年退休生活經濟來源。
金融監督管理委員會保險局副局長張玉煇表示，根據國家發展委員會資料顯示，台灣於民國82年已邁入高齡化社會，107年邁入高齡社會，115年將邁入超高齡社會，面對老年可能發生的安養費用、疾病或意外導致的長期照顧等需求，建議民眾可透過商業年金保險及長期照顧保險等來補足保障缺口。
金管會於81年將年金險納入保險法，之後在84年核准開放長照險商品。根據金管會統計，截至106年6月底，商業年金保險有效契約有125萬件，長期照顧保險則有59.2萬張，相較105年底的118萬張以及58萬張，顯示因應老年生活需求的年金險以及長照險銷售成長有限。
對於照顧民眾老年生活需求的保險商品銷售成長有限，張玉煇補充說明，為滿足社會需求，保險業者已推出類長照商品，若把類長照商品的銷售數字納入統計後，這類商品則會有比較明顯的成長趨勢。
壽險業者表示，年金險雖可移轉長壽風險，但銷售未見明顯增長與國人的投保習慣有關，部分民眾把保險當作短年期的理財儲蓄商品；至於長照險，通常都是上有高堂、下有妻兒要照顧的三明治族群比較有感，這些族群在經濟能力許可時，會有較高的意願購買長照險。1070103