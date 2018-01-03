被動元件缺料漲價蠢動 族群股價強勢

華新科盤中也來到111元，大漲9.3%，大毅盤中最高來到39.6元，漲6.8%，是2010年8月下旬以來波段高點。凱美盤中來到74元，大漲8.8%，創掛牌以來新高。

國巨盤中攻上漲停389元，續創掛牌以來新高，禾伸堂也攻上漲停123元，續創16年多來波段高點。立敦盤中來到46.4元，大漲6.4%，創掛牌以來新高，智寶來到49元，大漲9.3%，是1998年12月下旬以來波段高點。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）電容材料鋁箔供不應求，晶片電阻大廠暫停接單，價漲蠢動，被動元件族群強勢表態，國巨、禾伸堂一度攻上漲停，立敦、智寶創波段高。

在電容上游材料部分，業界人士指出，日系電容器與鋁箔廠商銷售策略改變，中國大陸鋁箔材料供不應求，預估去年11月和12月中國大陸鋁箔短缺影響程度，大約在15%到25%左右。鋁箔材料去年10月到11月漲幅約8%到10%，未來不排除鋁箔材料啟動第2波漲價，需觀察供給市況和環保成本因素。

在晶片電阻部分，此外國巨去年12月26日起所有厚膜電阻一般品暫停接單，因應交貨服務水準，引發市場揣測晶片電阻可能繼積層陶瓷電容器（MLCC）之後出現漲價。

在MLCC部分，國巨今年在MLCC供需狀況持續緊缺，法人表示，MLCC缺貨品項占國巨整體MLCC比重，已經達到65%。

國巨今年擴充利基型MLCC產能幅度，大約在10%到15%區間，擴產地點包括台灣高雄廠和中國大陸蘇州廠，預估利基型MLCC擴產效應可延續到今年底。

在電容器部分，從拉貨時程來看，受到日系電容器廠商銷售策略改變，以及中國大陸上游鋁箔材料供不應求等因素影響，業者指出，日系電容器廠商交貨時程，已經從原先的6週拉長到12週，部分日系電容器廠商交貨時程甚至達到半年。

日系電容器產品交期拉長，影響系統代工廠商成品交貨時程，非日系電容器廠商的訂單需求也相對看漲，提供非日系電容器廠商更多商機。

從價格來看，日系電容器廠商已經漲價，業者預期，電容器台廠未來不排除反映鋁箔材料成本，進一步漲價。1070103