北韓無核化 中國納入三個堅持方針

中國對北韓發展核武的明確表態，可回溯至2004年2月在北京舉行的第2輪「六方會談」。當時，中方表達希望看到無核化、和平穩定的朝鮮半島，這項立場與會後發表包含促成朝鮮半島無核化的主席聲明相符。

（中央社記者尹俊傑台北3日電）中國政府近年在朝鮮半島核問題上，一貫秉持包括實現無核化在內的「三個堅持」方針，但最新曝光的密件顯示，中共不要求北韓立即棄核，恐使北京相關政策立場受到質疑。

「六方會談」2009年中斷後，中國對朝鮮半島核問題的表態逐漸減少。直到北韓領導人金正恩2012年掌權後，特別是近兩年加快開發核武與飛彈，對區域和平穩定構成嚴重威脅，作為北韓傳統友邦的中國態度再度受到矚目。

中國外交部長王毅2016年8月在東京舉行的中日韓外長會議期間，提出中方反對北韓開發核武等「三個反對」，以及堅持實現朝鮮半島無核化目標等「三個堅持」。

其中，「三個堅持」為堅持實現朝鮮半島無核化目標，堅持維護朝鮮半島及地區和平穩定，堅持透過對話協商和平解決問題。這項方針形成北京方面後續回應朝鮮半島核問題的主軸。

2017年9月，北韓不顧國際社會反對進行第6次核試，中國政府隨即表達堅決反對並予「強烈譴責」。

中國外交部當時發表聲明指出，實現朝鮮半島無核化、維護核不擴散體系、維護東北亞和平穩定，是中方堅定立場。中方將「堅定不移地推進半島無核化目標，堅定不移地維護半島和平穩定」。

中國國家主席習近平同年11月在北京與美國總統川普會談後，在朝鮮半島核問題方面重申上述立場。

習近平當時說，中美雙方重申堅定致力於實現朝鮮半島無核化，維護國際核不擴散體系。雙方將繼續全面嚴格執行聯合國安全理事會各項決議，同時致力於透過對話談判解決朝鮮半島核問題，並願與有關各方共同探討實現朝鮮半島和東北亞長治久安的途徑。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）2日披露一份疑似中共中央辦公廳2017年9月15日發出的絕密文件，內容顯示北韓不必立即放棄核武，只要平壤承諾不再進行核試，中方將加強對北韓的經貿和軍事支持。

這個美國保守派新聞網站指出，上述文件發出時間正是北韓最後一次地下核試之後。中方在文件中表示不要求北韓無核化，明顯與北京當局公開立場相左。

不過，這份文件即使屬實，距今也已逾3個月。在此期間，中共特使宋濤訪問平壤疑似吃了金正恩「閉門羹」，北韓再次試射洲際彈道飛彈並遭聯合國進一步制裁，中方對平壤態度是否有所轉變，外界不得而知。1070103