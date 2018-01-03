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即時跑馬燈火雞肉飯名店遭控黑店　店家怒喊告馮世寬遭點名下台　國防部這樣回應理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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墾丁滷味翻版？火雞肉飯名店遭控強迫推銷　店家怒嗆喊告

生活中心／綜合報導2018/01/03 13:22
▲嘉義博愛路上一家火雞肉飯老店被網友指控強迫推銷。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲嘉義博愛路上一家火雞肉飯老店被網友指控強迫推銷。（圖／翻攝自「爆料公社」）

繼墾丁天價滷味後，日前有網友又爆出嘉義博愛路上一家30年火雞肉飯老店，多上了2盤菜後不給退還要收500元，憤而PO網控訴店家強迫推銷。對此，店家出面澄清是其中一名女客回應「送來了就算了」，絕無強迫推銷，痛批該網友所言都非事實，並表示將保留法律追訴權，必要時會公開監視器畫面。

近日一名網友在「爆料公社」中發文，指出與朋友一行人共9人，至嘉義博愛路上一家火雞肉飯老店用餐，因店內沒有點菜單便口頭點餐，上菜時莫名多出兩盤他們沒點的火雞肉，當下與店員反應卻被告知不能退，雙方為此大吵一架卻不了了之。沒想到，結帳時才發現那兩盤火雞肉竟然要價500元，讓該網友相當傻眼「我們9個人本來點了9碗飯、4碗湯、3份小菜也才500！吃一輩子火雞肉飯沒吃過1000！」


▲爆料網友表示店內無點菜單，口頭點餐店家卻出包。（圖／翻攝自「爆料公社」）

該網友氣炸又與老闆娘吵了一架，但因兩盤肉都已下肚且還有其他行程要走，最後還是付錢離開。之後該網友上網查看店家評價，發現許多人都曾吃虧過，痛批該店家「真是名符其實的黑店！」並加碼爆料，指出店家生意很好卻從未看過有開發票。

對此，張姓老闆娘也出面喊冤，表示當時客人曾說要兩盤肉，上菜後又說不要，店員原打算收走但其中一名女客又說「送來了就算了」，認為應是溝通上有誤會，並坦言人多時錢較容易算錯。而據《蘋果》報導，老闆娘兒子也出面「重算」一次當時客人點的餐點，包含2盤白切火雞肉500元、2盤高麗菜120元、9碗火雞肉飯和4碗湯390元共1010元，怒問「9人這樣消費會很貴嗎？」

老闆娘兒子心疼父母被欺負，表示自家火雞肉飯在地經營30多年「如果是黑店能生存這麼久嗎？」更揚言店內都有監視器，若有必要會保留法律追訴權，並公開監視器畫面，警告網友不要造謠。


▲爆料網友表示事發後店家找來議員「關心」家人，為此發表不自殺聲明。（圖／翻攝自「爆料公社」）

關鍵字嘉義火雞肉飯強迫推銷黑店提告
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