NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈取消連帶處分　國防部已展開研議澳職台將數據可靠　胡金龍掛保證理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

〈房產〉戴德梁行：全台土地交易量已跨越10年均線

鉅亨網2018/01/03 11:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

外資商仲業者戴德梁行最新統顯示，2017 年全台土地交易量一舉跨越 1200 億元，並突破 10 年均線，等於宣告建商投資信心已恢復，只的今年的房市交易進行反覆築底。

今 (3) 日戴德梁行發布 2017 市場回顧與 2018 房地產市場展望，在 2017 年全台土地交易量為 1238 億元，其中土地所有權交易達 1203 億元，站上 10 年均量的 1197 億元，同時，此一表現也距離 5 年均量的 1244 億元並不遠。

戴德梁行不動產估價師事務所長楊長達指出，全台土地交易量站上 10 年均量，並且貼近 5 年均量，代表房地產市場已經軟著陸，政策干預已達到效果，預期未來幾年的房地產政策將由打壓轉為溫和調控。

開發商也重新調整步伐，一方面瞄準全台重劃及區段徵收的完整土地，另 一方面著手端出「讓利策略」以出脫餘屋，平均有 10-15% 的讓利，預估 2018 年的全台房地產市場在低速長達 3 年之後，可望築底放量。

楊長達分析，去年 1-11 月建物買賣移轉棟數較於前一年同期成長逾 10%，已達 24.1 萬棟，相當於 2016 年一整年的移轉棟數，估算 2017 年的全台買賣移轉棟數可望進一步突破 27 萬棟。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字房市headline
策略師警告 中美恐因處理北...VR一體機可望進入中國大眾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan