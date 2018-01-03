〈房產〉戴德梁行：全台土地交易量已跨越10年均線

外資商仲業者戴德梁行最新統顯示，2017 年全台土地交易量一舉跨越 1200 億元，並突破 10 年均線，等於宣告建商投資信心已恢復，只的今年的房市交易進行反覆築底。

今 (3) 日戴德梁行發布 2017 市場回顧與 2018 房地產市場展望，在 2017 年全台土地交易量為 1238 億元，其中土地所有權交易達 1203 億元，站上 10 年均量的 1197 億元，同時，此一表現也距離 5 年均量的 1244 億元並不遠。

戴德梁行不動產估價師事務所長楊長達指出，全台土地交易量站上 10 年均量，並且貼近 5 年均量，代表房地產市場已經軟著陸，政策干預已達到效果，預期未來幾年的房地產政策將由打壓轉為溫和調控。