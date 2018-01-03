中研院研究證實 幹細胞中的環狀RNA非錯誤

根據郭紘志率領的研究團隊，最新研究發現人類多能性幹細胞的環狀RNA具有調控幹細胞維持與分化的功能，其生合成途徑也經證實，論文去年10月已發表在自然通訊（Nature Communications）。

（中央社記者余曉涵台北3日電）過去學者認為多能性幹細胞中的環狀RNA是基因轉錄過程的錯誤，但中研院發現，環狀RNA在幹細胞中可像海綿一樣，透過吸收微小RNA來調控基因表現，未來可望成為診斷疾病的標的。

郭紘志指出，人類多能性幹細胞可分為胚胎幹細胞（ESC,embryonic stem cells）與誘導式多能性幹細胞（iPSC,induced pluripotent stem cells），前者取自胚胎，後者則可以透過人工方法誘導人類細胞成多能性幹細胞。

郭紘志說，RNA是DNA在轉化成蛋白質的過程中會出現的物質，而多能性幹細胞中含有大量的環狀RNA，過去都認為環狀RNA是基因轉錄過程當中的錯誤，但根據他們的研究發現，環狀RNA並非錯誤，而是可以調控幹細胞內的基因表現。

郭紘志指出，環狀RNA除了可以直接透過蛋白質調控基因外，也可以像塊海綿一樣，吸收微小的RNA後來調控基因表現。

此研究發現，對於多能性幹細胞應用的幾項問題，像是低落且不專一的細胞分化及細胞癌化等，提供了嶄新的解決方案。藉由控制環狀RNA，可調控多能性幹細胞分化出特定體細胞，或體細胞誘導出的iPSC，藉此降低細胞移植後的可能癌化現象、提高細胞治療的安全性等。

郭紘志也說，環狀RNA除了開啟多能性幹細胞的應用潛力外，未來也可能有助於發展創新醫療技術，將環狀RNA作為診斷或治療疾病的標的。1070103