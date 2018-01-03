歲末春聯揮毫　中華醫大學生發揮巧思鮮體驗

迎接狗年新春來臨，中華醫事科技大學今（3）日舉辦歲末春聯揮毫體驗活動，邀請遠地前來就學的境外學生在多位書法名家指導下揮毫寫春聯，各式吉祥語透過書法寫在紅紙上呈現喜氣洋洋的氣氛；也有人發揮創意以「狗」為發想書寫圖文並茂的春聯，寫好的春聯一部份帶回去做紀念，一部份也張貼在藝文中心展示，為校園增添年味。
這場由中華醫大通識中心主辦的「歲末春聯揮毫暨境外生聯誼」活動，邀請台南市藝術家協會理事長李文欽帶領吳英賓、王巧雲、林隆旗和夏仲嘉等書法名家現場指導，李文欽先向與會師生講解過年寫春聯、貼春聯的歷史源由，並指導大家如何從春聯的文字去欣賞書法藝術之美。
吳英賓等書法家現場示範揮毫寫春聯，完成多幅創作後，遠從外地前來中華醫大求學的境外生在書法名家的指導下，拿起毛筆有樣學樣的進行春聯揮毫，從春聯的書法藝術體驗中華文化之美。
明年生肖狗年，學生們除了嘗試書寫過年常見的春、福、吉祥如意、平安幸福之外，也有人寫有錢、錢多多、學業進步等期許自己；也有人發揮創意巧思，以狗年做發想，書寫狗年行大運、狗來富，更有人以圖文並茂方式書寫具個人風格的趣味春聯。
中華醫大校長曾信超除到場向與會書法家表達感謝，生肖屬狗的他，也與書法家合作完成圖文並茂的狗年亨通創意春聯，並向大家提早賀年。