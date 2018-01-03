歲末春聯揮毫　中華醫大學生發揮巧思鮮體驗

迎接狗年新春來臨，中華醫事科技大學今（3）日舉辦歲末春聯揮毫體驗活動，邀請遠地前來就學的境外學生在多位書法名家指導下揮毫寫春聯，各式吉祥語透過書法寫在紅紙上呈現喜氣洋洋的氣氛；也有人發揮創意以「狗」為發想書寫圖文並茂的春聯，寫好的春聯一部份帶回去做紀念，一部份也張貼在藝文中心展示，為校園增添年味。

這場由中華醫大通識中心主辦的「歲末春聯揮毫暨境外生聯誼」活動，邀請台南市藝術家協會理事長李文欽帶領吳英賓、王巧雲、林隆旗和夏仲嘉等書法名家現場指導，李文欽先向與會師生講解過年寫春聯、貼春聯的歷史源由，並指導大家如何從春聯的文字去欣賞書法藝術之美。