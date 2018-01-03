NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈火雞肉飯名店遭控黑店　店家怒喊告馮世寬遭點名下台　國防部這樣回應理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

北港警反毒研習　建構安全校園環境

記者洪佳伶／雲林報導2018/01/03 12:33
▲北港警分局召開反毒工作聯繫會議，邀請轄內國中級以上學校校長討論。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.03）
▲北港警分局召開反毒工作聯繫會議，邀請轄內國中級以上學校校長討論。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.03）

雲林縣警察局北港分局為了提升高中職以下各級學校在防治毒品藥物濫用、防止黑道勢力入侵、及防範詐騙行為等知能，以增強其處理能力，並透過與校安業務負責人之直接對話，進而達成建構安全、友善之校園環境，特於分局會議室舉辦校園反毒工作聯繫會議，與各校代表溝通說明警方針對新世代的反毒策略。

因應當前新型態毒品氾濫以及毒品入侵校園問題，北港警分局於2日下午召開反毒工作聯繫會議，邀請轄內國中級以上學校校長，針對現值典型的新興混和型毒品等問題提出討論，會議中，偵查隊長郭建宏針對近年新型態毒品現況做分析報告，並強調警方緝毒的決心。

分局長李憲蒼表示，近來警方查獲新興毒品樣態，除發現以市售即溶包產品改裝或變裝外，也有獨樹一格的客製化包裝，或以流行話題設計包裝圖案，以吸引青少年興趣與關注。為顯示警方反毒決心並凝聚共識，今天特別邀請各級學校人員與會。另警方除了勤於宣導外，也加強KTV、電子遊戲場、網咖等較易衍生毒品案件之場所加強臨檢，以杜絕不法之情事，期盼透過多面向投入，有效防堵毒品氾濫，讓「無毒家園」不只是口號。


▲分局長李憲蒼表示，期盼透過多面向投入，有效防堵毒品氾濫，讓「無毒家園」不只是口號。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.01.03

關鍵字雲林縣警察局北港分局毒品反毒
招待史瓦濟蘭孩童　貼近動物樂開懷曾文水庫蓄水率降　南水局加速清淤

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan