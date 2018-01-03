北港警反毒研習　建構安全校園環境

雲林縣警察局北港分局為了提升高中職以下各級學校在防治毒品藥物濫用、防止黑道勢力入侵、及防範詐騙行為等知能，以增強其處理能力，並透過與校安業務負責人之直接對話，進而達成建構安全、友善之校園環境，特於分局會議室舉辦校園反毒工作聯繫會議，與各校代表溝通說明警方針對新世代的反毒策略。

因應當前新型態毒品氾濫以及毒品入侵校園問題，北港警分局於2日下午召開反毒工作聯繫會議，邀請轄內國中級以上學校校長，針對現值典型的新興混和型毒品等問題提出討論，會議中，偵查隊長郭建宏針對近年新型態毒品現況做分析報告，並強調警方緝毒的決心。