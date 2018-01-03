全台今年首場認證賽事　烏來峽谷馬拉松7日開跑

陳國君指出，烏來峽谷馬拉松是繼萬金石馬拉松取得IAAF銀標籤的證書後，台灣唯一同時擁有銀標籤及賽道丈量「國際雙認證」的城市，將提高全球跑者到新北市轄內萬里、金山、石門、烏來旅遊路跑的意願；此外，國外旅遊網路平台 TripZilla最新的報導中，推薦全球跑者造訪台灣不可錯過的8大「Run-cation」（ Run + Vacation）旅跑賽事，烏峽馬更名列其中！

1月7日舉行的烏來峽谷馬拉松，已取得全馬及半馬賽道距離丈量的AIMS國際認證，成為2018年台灣第1個鳴槍起跑的國際認證賽事；新北市政府觀旅局長陳國君說，歡迎全球馬拉松跑者參加具國際認證的烏來峽谷馬拉松，為跑步而旅遊，為旅遊而跑步！

觀旅局表示，台灣2016年的路跑賽事約703場，推估全年參賽人次近百萬，其中賽事有認證的屈指可數；新北萬金石馬拉松的IAAF國際田總銀標籤認證，偏重於比賽本身的組織能力，如賽道情況、計時系統、參賽運動員水準、安全、藥禁、比賽影響力等綜合水準。

此外，取得AIMS認證的烏來峽谷馬拉松，偏重賽道量測和賽道的品質，是針對馬拉松（42.195km）及半程馬拉松（21.0975km）的里程數；透過合格受訓的國際丈量員，以鍾氏格數器套用於自行單車上至烏來山區往返丈量賽道，確保丈量的距離合乎標準，經審查合格後，才會發出場地路線丈量證明。

觀旅局提醒，1月7日路跑當天，為維護跑者與用路人安全，將實施交通的管制，請配合現場交維人員指示行進，並請車輛減速慢行，詳情可至新北市觀光旅遊網查詢；同時活動全程使用環保杯、並安排跑者搭乘接駁車往返，減少一次性水杯與車輛的使用，亦鼓勵跑者直接住宿於烏來，提早體驗烏來之美。