前瞻計畫新年送大禮　新竹縣喜獲衛生所新建、修繕補助

新竹縣政府衛生局向中央爭取「前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，正式核定獲得補助共計7330萬4000元；其中包含新建新埔鎮、湖口鄉2家衛生所、及修繕5家衛生所廳舍，107年一開始就傳來喜訊。

衛生局長殷東成表示，新竹縣65歲以上之老年人口63,837人，占新竹縣人口比例之11.67%，因應老年人口增加及預防延緩失能、在地老化的長照需求，希望透過爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助，成功建置本縣完善社區長照服務網絡，積極拓展衛生所長照ABC據點佈建，活化衛生所及鄉鎮其他服務空間，同時並整合衛生所高齡友善機構認證及初級健康照護計畫，嘉惠竹縣銀髮鄉親。