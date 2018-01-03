前瞻計畫新年送大禮　新竹縣喜獲衛生所新建、修繕補助

新竹縣政府衛生局向中央爭取「前瞻基礎建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，正式核定獲得補助共計7330萬4000元；其中包含新建新埔鎮、湖口鄉2家衛生所、及修繕5家衛生所廳舍，107年一開始就傳來喜訊。
衛生局長殷東成表示，新竹縣65歲以上之老年人口63,837人，占新竹縣人口比例之11.67%，因應老年人口增加及預防延緩失能、在地老化的長照需求，希望透過爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助，成功建置本縣完善社區長照服務網絡，積極拓展衛生所長照ABC據點佈建，活化衛生所及鄉鎮其他服務空間，同時並整合衛生所高齡友善機構認證及初級健康照護計畫，嘉惠竹縣銀髮鄉親。
▲老舊的新埔衛生所將新建成為B級長照據點(複合型服務中心)。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.03）
衛生所長期在地化提供衛生醫療及預防保健等多元健康服務，惟部分衛生所屬老舊建築物，經盤點轄內長照資源及檢討評估各衛生所無障礙空間、長照服務及高齡友善服務環境等現況，七家衛生所不符高齡友善醫療保健及提供長照ABC服務據點功能。
衛生局遂積極規畫尋求合適機關用地，爭取經費新建新埔鎮及湖口鄉2家衛生所成為B級長照據點(複合型服務中心)，及修繕尖石鄉、五峰鄉、橫山鄉、寶山鄉、竹北市5家衛生所，成為C級長照據點（巷弄長照站），讓基層衛生所非僅提供衛生醫療保健服務，更肩負提昇長照據點多元服務資源整合功能與使命，提升衛生所軟硬體空間，活化長照服務量能。
本項計畫分二期執行，將於107-108年度完成各項工程，7鄉鎮市衛生所將以嶄新面貌提供優質的健康服務空間，強化社區預防保健，提升長期照護服務品質，讓竹縣鄉親接受長照服務，能夠「找得到、看得到、用得到」，打造在地健康老化、樂齡宜居願景。