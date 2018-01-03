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影／爛醉打人還嗆「我有的是錢！」　台女遭星國判關3周

國際中心／綜合報導2018/01/03 14:36

前年12月，新加坡一名31歲台籍黃姓女子，涉嫌在酒後鬧事，不僅暴打計程車司機和保全，還當街大聲嗆聲：「我有的是錢！」如今黃女面臨新加坡法院判決須坐牢3周，並處以罰款新幣1000元（折合台幣約22000元）。

綜合媒體報導，2016年12月7日深夜，在新加坡當地從事證券業的黃女喝得爛醉，在某高級公寓前，與計程車司機發生口角。據了解，黃女在衝突過程中不僅咬、打司機，還不斷的用中、英、粵語夾雜的髒話辱罵對方，甚至當街大聲嗆道：「我有的是錢！」後來一名保全跑來勸架，也慘遭黃女拳打腳踢，甚至被咬傷。


黃女在衝突過程中不僅咬、打司機，還不斷的用中、英、粵語夾雜的髒話辱罵對方。（圖／翻攝自Youtube, 2018.1.3）

事後黃女面臨了2項蓄意傷人、2項抵觸防止騷擾法令，對此，其辯護律師表示，黃女因為工作應酬需要，才會在事發當天喝下大量酒精，導致她做出反常的行徑。然而案經審理，法院在昨(2)日做出了最終判決，判黃女入獄服刑3周、罰款1000元新幣（折合台幣約22000元）。

報導指出，聽聞判決，原本神色還算鎮定的黃女，也激動的當庭落淚。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字新加坡喝醉打人
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