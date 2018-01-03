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玩藝生活添新意　新竹縣文化局研習班受理報名

記者常似虎／新竹縣報導2018/01/03 12:56
▲新竹縣文化局研習班開課了，歡迎報名共享玩藝生活。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.03）
▲新竹縣文化局研習班開課了，歡迎報名共享玩藝生活。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.03）

新年伊始，新竹縣政府文化局第50期研習班也開跑囉，自107年1月9日起至1月28日止受理網路報名；本期研習班新增4個熱門課程：親子瑜珈、兒童瑜珈、基礎越南語、成人心靈寫作課，另外還有生活美學創意類、語文學習類、美術音樂類、運動養生類等多元課程，預計招生108班(成人66班、兒童42班)，招生課程包證精彩豐富，歡迎民眾上網報名。


▲研習課程涵蓋生活美學創意、語文學習、美術音樂、運動養生，歡迎報名參加。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.03）

縣長邱鏡淳表示，文化局每年的研習班除了包含生活創意的藝術課程、涵養心靈的生活課程外，本期還增加有親子瑜伽、兒童瑜珈、成人心靈寫作及越、英、韓、泰、日等五國語言的學習課程，還有最熱門的超輕土師資班等多元化的課程，要讓民眾豐富心靈及家庭生活。


▲親子瑜珈、兒童瑜珈、基礎越南語、成人心靈寫作課為新增的熱門課程。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.03）

文化局長張宜真說，本期課程新增四個班別：分別是親子瑜珈、兒童瑜珈、基礎越南語、成人心靈寫作等課程。基礎越南語課程因應政府新南向政策，特別邀請具有豐富經驗的越南籍講師杜氏明玉，傳授越語基本發音與會話；成人心靈寫作課程則聘請最受歡迎寫作老師丁瑞愉帶領民眾寫出感動自己感動他人的故事。


▲新竹縣文化局研習課程已經開跑，歡迎上網查詢、報名。（圖／記者常似虎攝 , 2018.01.03）

親子瑜伽招生對象是2-5歲幼兒及家長共同上課，兒童瑜伽則是以3-6歲幼兒單獨上課為主，課程特別聘請Fun心愛瑜珈屋團隊來指導親子及兒童，以輕鬆有趣的模式來引導孩子Fun心學瑜珈且增進親子間的親密互動；報名網址為：http://class.hchcc.gov.tw/或上竹縣go藝思FB查詢。

關鍵字新竹縣文化局張宜真研習班親子瑜珈
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