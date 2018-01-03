千禧號郵輪進港　引發另類海上觀光熱潮

因應國際郵輪大型化，花蓮港逐漸成為郵輪必停靠的其中一站，李順益說，今年申報郵輪進港已達到9艘次，且噸數都在9萬噸以上，屬於大型郵輪，預估今年搭載乘客將超過33000人次，超越前2年郵輪進花蓮港的最高人次，希望可以帶動花蓮觀光業新的氣象。

2018年首艘大型郵輪千禧號郵輪（CELEBRITY MILLENNIUM），今早緩緩駛入花蓮港，在原住民舞蹈的音樂中，順利停靠在碼頭，搭載2,160名旅客，以歐美人士居多。花蓮港務長李順益表示，今天將帶旅客暢遊太魯閣、天祥等地，預計晚間8時離開花蓮。

花蓮港務公司近2年針對港內建設逐步進行施工及改善，原本後線設有360m2之簡易通關設施，除X光機、金屬探測門外其餘均同標準通關設施，對於不攜帶大件行李下船，僅從事1日觀光遊程之不定期郵輪而言已屬足夠。

李順益說，2016年通關服務站擴建面積已達300多平方公尺，可以提供旅客舒適及便捷的快速通關與服務。

除原有的23、24號散雜貨碼頭，共543公尺，水深14公尺，緊鄰直徑700公尺之迴船池及航道出入口，具備大型郵輪最受歡迎之靠泊條件。李順益表示，去年也已改善郵輪碰墊設施，未來將可讓10萬噸以上的郵輪前來停靠。

花蓮港每年進港人數均高於23000人次，今年在港務公司的預估下，遊客搭乘郵輪前來花蓮的人數將超過33000人。面對陸客銳減、全台觀光業不景氣的冏境，海上遊程無疑是一項值得期待的觀光產業，不僅歐美人士搭乘郵輪機會多，近年亞洲遊客也有逐漸增多的情形，李順益期待2018年的郵輪業務能蒸蒸日上，並期許花蓮的觀光產業發展，在郵輪業務之加持下，拓展更多的國際視野，行銷於全世界。



▲因應國際郵輪大型化，花蓮港逐漸成為郵輪必停靠的其中一站。（圖／記者鄭志宏攝）