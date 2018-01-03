防疫新招 找臉書人氣王下手效果佳

（中央社巴黎3日綜合外電報導）刊登在「皇家學會界面期刊」（Journal of the Royal Society Interface）的研究報告指出，臉書帳號、電話通聯能夠用來找出最佳疫苗注射人選，阻止疫情爆發。
法新社報導，在社交網絡中扮演「中心」角色的人物，更有機會將病菌從一個群體傳布到另一個群體。
研究團隊指出，假設疫情爆發時，沒有足夠疫苗能夠供應全世界每一個人，那麼找出這些交友廣闊的社群「橋梁」，為他們注射疫苗，就能阻止病菌擴散。
追蹤超過500名大學生的數位與實體往來，研究團隊得出結論，在數位網路屬中心角色的人，在現實中的人際網絡同樣也是核心人物。
丹麥科技大學（Technical University ofDenmark）的研究者莫尼斯（Enys Mones）：「如果你是朋友間的中心角色，也代表說，你透過電話或臉書成為不同群體之間的橋梁，那麼你也有可能成為傳染病的橋梁，例如流行性感冒。」
他說：「藉由了解線上的交往，我們能夠找出人口中的核心成員，在疫苗有限的情況下，以他們為目標採取對應措施。」
經過電腦模擬，為這些「中心」人物注射疫苗，「幾乎與現有的最佳疫苗策略一樣有效」。因為線上活動更容易追蹤，花費也更便宜。
接種疫苗的目標是減少暴露在感染風險之下的人數，達成所謂的「群體免疫」，也就是讓未接種疫苗的人越來越不可能接觸到傳染來源。（譯者：中央社林宏翰）1070103