防疫新招 找臉書人氣王下手效果佳

（中央社巴黎3日綜合外電報導）刊登在「皇家學會界面期刊」（Journal of the Royal Society Interface）的研究報告指出，臉書帳號、電話通聯能夠用來找出最佳疫苗注射人選，阻止疫情爆發。

法新社報導，在社交網絡中扮演「中心」角色的人物，更有機會將病菌從一個群體傳布到另一個群體。

研究團隊指出，假設疫情爆發時，沒有足夠疫苗能夠供應全世界每一個人，那麼找出這些交友廣闊的社群「橋梁」，為他們注射疫苗，就能阻止病菌擴散。

追蹤超過500名大學生的數位與實體往來，研究團隊得出結論，在數位網路屬中心角色的人，在現實中的人際網絡同樣也是核心人物。