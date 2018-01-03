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中央社

iPhone X賣得好不好 2/2財報見真章

中央社2018/01/03 12:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果將於美國時間2月1日（台灣時間2月2日）公布財報，外界預期蘋果iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 Plus銷售狀況，將是投資法人關注焦點。

蘋果在官網上公告，將在美國時間2月1日（台灣時間2月2日）公布2018會計年度第1季（截至去年12月底）財報。屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）預期將參與2018會計年度第1季財報電話會議，回答投資法人問題。

外界預期，蘋果iPhone X、iPhone 8和iPhone 8Plus銷售進展，將是投資法人關注焦點。

iPhone X在去年11月初開賣，iPhone 8和iPhone 8Plus去年9月22日開賣。

展望截至去年12月底2018會計年度第1季財測，蘋果先前預估營收達840億美元到870億美元之間，毛利率在38%到38.5%之間，可望受惠旺季假期效應。蘋果預期營收可創歷史單季新高。

市場對於iPhone X出貨趨勢看法不一。彭博（Bloomberg）日前引述國金證券（Sinolink Securities）分析師Zhang Bin預估，今年第1季iPhone X出貨量恐下修到3500萬支，低於原先預期，市場擔心iPhone X的高價格可能會影響第1季出貨表現。

國外科技網站Appleinsider日前引述創投公司LoupVentures分析師孟斯特（Gene Munster）預期，iPhoneX可望在1月中旬前達到供需平衡，將有助iPhone今年第1季銷售表現。1070103

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