朝鮮半島形勢 一帶一路戰略的失土

（中央社記者張謙香港特稿）近年來，隨著北韓核問題益形惡化，外界普遍認為，中國和北韓的關係也因此呈現不穩，失去了歷史上的「兄弟情誼」。

事實上，北京當局為了令朝鮮半島走向無核化，在聯合國也加入了制裁北韓的陣營，相信會令北韓這個「兄弟」十分不滿。

美國方面近年也一直要求北京方面加大制裁北韓的力度，但熟悉中國大陸事務的分析家說，北京當局在處理北韓核問題上也有侷限。

首先，從歷史角度看，中國和北韓曾經一致「槍口對外」，這種關係是難以磨滅的。

再從北京的外交政策看，北京當局歷來奉行獨立自主的和平外交政策，尤其強調和平共處五項原則，傾全力針對某國並不符合中國國情和過去的做法。