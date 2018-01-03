朝鮮半島形勢 一帶一路戰略的失土

（中央社記者張謙香港特稿）近年來，隨著北韓核問題益形惡化，外界普遍認為，中國和北韓的關係也因此呈現不穩，失去了歷史上的「兄弟情誼」。
事實上，北京當局為了令朝鮮半島走向無核化，在聯合國也加入了制裁北韓的陣營，相信會令北韓這個「兄弟」十分不滿。
美國方面近年也一直要求北京方面加大制裁北韓的力度，但熟悉中國大陸事務的分析家說，北京當局在處理北韓核問題上也有侷限。
首先，從歷史角度看，中國和北韓曾經一致「槍口對外」，這種關係是難以磨滅的。
再從北京的外交政策看，北京當局歷來奉行獨立自主的和平外交政策，尤其強調和平共處五項原則，傾全力針對某國並不符合中國國情和過去的做法。
另有分析指出，從全球戰略看，目前中國和美國的關係若即若離，美中在區內互相抗衡的形勢並未完全消除，而在抗衡上，美國在區內有傳統盟友韓國和日本。
因此，中國保持與北韓的關係，可在應對美國上留有轉圜餘地。
但不少分析家認為，時移勢易，當前推動「一帶一路」的發展已成為北京高層重中之重，且是中國邁向超級強國的大戰略，當前朝鮮半島的局勢，無益於北京這種大戰略。
分析指出，儘管北京當局近年在推動「一帶一路」上遇到少許麻煩，比如局部地區出現戰爭、恐怖襲擊和個別國家的敵意，但整體而言，北京方面在推動「一帶一路」上還是比較順利的。
部分外交人士說，「一帶一路」既以經濟為重，但也帶來戰略上的效益，前美國總統歐巴馬提出的「重返亞洲」政策所以「落敗」，就與「一帶一路」不無關係。
外交人士說，儘管當前區內又出現針對中國的「印太戰略」，但北京方面在推動「一帶一路」上並未停頓，比如從大陸開往歐洲的「中歐班列」愈來愈多。
至今，「中歐班列」已連接歐洲12個國家的34個城市。
外交消息人士說，如果可以的話，相信北京方面很樂意看到類似班列可以從韓國經北韓和大陸前往歐洲。事實上，目前韓國和日本已有貨物經大陸的「中歐班列」運往歐洲。
據分析，目前北京在東南亞、南亞和中亞推動的「一帶一路」尚算順利，只有在東北亞不太順利，而所以如此，北韓是一個「障礙」。
在部分外交人士看來，北京方面理應期望朝鮮半島可以成為推動「一帶一路」的土壤，因為一旦如此，北京就可以在這個區域發展其優勢，變相削弱美國在區內的戰略利益。
所以，不少分析家認為，當前朝鮮半島的形勢，並不符合北京當局積極推動的「一帶一路」戰略，也算是這個戰略的一塊「失土」。1070103