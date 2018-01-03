傳Thiel大量投資 比特幣周二漲回15000美元

在開年首日下跌之後，比特幣昨晚又重新站上 1.5 萬美元，主因是《華爾街日報》報導，Paypal 創始人 Peter Thiel 大量投資比特幣，又重燃市場熱情。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，Thiel 共同創建的風險投資公司 Founders Fund，大舉押注比特幣，已經囤積達數億美元。知情人士說，這些投資分散於公司新近設立的幾支基金，包括 1 支由 2017 年中開始，以比特幣做為第一筆投資的基金。

Founders 和現年 50 歲的 Thiel，在早期就投資了 Facebook(FB-US)，也因此開啟名聲，這些早期投資，有時需要數年才能看到成果。根據報導，Founders 大概在比特幣投資了 1500-2000 萬美元，而他們告訴投資人，經過近 1 年的大漲，現在這些投資已價值數億美元。