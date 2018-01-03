貴州茅台一瓶近萬 陸媒問：是喝還是炒

（中央社台北3日電）中國大陸俗語說：「有一種窮，叫做喝不起茅台」，今年貴州茅台又漲18%，市價一瓶上看人民幣2000元（新台幣9216元）。官媒央視為此發出質問：「這酒到底是喝的，還是炒的？」

貴州茅台在2017年陸股封關日盤中寫下每股726.5元，創歷史新高。股王發威，酒價也不式微。公司自2018年起上調茅台酒產品價格，平均上調幅度18%左右。業內甚至預測，茅台市價將逼近2000元。

央視財經指出，酒仙網現在的茅台飛天53度價格為1299元，京東目前標價是1499元，但都處於缺貨的狀態。按照飛天茅台每瓶1499元的價格來看，簡單計算，2兩（100克）茅台接近於1克黃金的價格。