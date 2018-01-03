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中央社

貴州茅台一瓶近萬 陸媒問：是喝還是炒

中央社2018/01/03 12:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北3日電）中國大陸俗語說：「有一種窮，叫做喝不起茅台」，今年貴州茅台又漲18%，市價一瓶上看人民幣2000元（新台幣9216元）。官媒央視為此發出質問：「這酒到底是喝的，還是炒的？」

貴州茅台在2017年陸股封關日盤中寫下每股726.5元，創歷史新高。股王發威，酒價也不式微。公司自2018年起上調茅台酒產品價格，平均上調幅度18%左右。業內甚至預測，茅台市價將逼近2000元。

央視財經指出，酒仙網現在的茅台飛天53度價格為1299元，京東目前標價是1499元，但都處於缺貨的狀態。按照飛天茅台每瓶1499元的價格來看，簡單計算，2兩（100克）茅台接近於1克黃金的價格。

由於缺貨，更進一步墊高茅台價格。酒老闆連鎖總經理馬國明表示，即使有貨也只能留給老客戶，目前經銷商囤貨現象還是比較嚴重的。如果有貨的話，他們門市的茅台酒價格將會漲到2000元左右。

至於茅台不能大規模量產的原因，報導指出，茅台鎮的核心主產區僅2.5平方公里，現在土地資源有限，即使擴建，因為都是山地，成本很高，短期擴建不易。目前，一瓶茅台從生產到出廠需5年時間。

市場稀缺，也讓茅台的股價狂飆。貴州茅台2008年11月份股價底部時，一度為30.62元，2日中午收盤價差不多是9年前的20倍。若9年前拿30萬買茅台，如今想在上海買一戶房子也就沒那麼難了。

儘管茅台集團總經理李保芳要求經銷商嚴格執行每瓶1299元價格。不過，在大經銷商囤貨、小經銷商搶貨的情況下，貴州茅台的市場價格很難止漲，也勢必引領各類白酒普漲。

也難怪官媒央視發出質問：「茅台，到底是用來喝的，還是用來炒的？」1070103

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