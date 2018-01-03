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中央社

Spotify遭控違反著作權 求償476億元

中央社2018/01/03 12:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國音樂發行商WixenMusic Publishing, Inc.指控音樂串流平台Spotify侵犯著作權，求償至少16億美元（新台幣476億元）。這是成長快速的Spotify面臨的最新一起訴訟案。

法新社報導，Wixen擁有加拿大歌手尼爾楊（NeilYoung）、美國搖滾樂團門戶樂團（The Doors）、美國搖滾歌手湯姆佩蒂（Tom Petty）和傳奇搖滾樂團山塔那（Santana）等大咖藝人的歌曲版權。Wixen控告Spotify沒有取得3000萬首歌曲中很大部分的版權

根據上週在洛杉磯聯邦法院提出的訴訟：「儘管Spotify成為價值上百億美元的公司，作曲人和他們的發行商，像是Wixen均未能受到公平對待，拿到他們應得的報酬。Spotify在許多情況下使用他們的音樂，沒有取得版權，也沒有支付版權金。」

訴狀指出，Spotify一開始試著跟唱片公司合作，但是「為了在市場中爭第一，在收集所需的音樂作品資訊上努力不足」。

Wixen尋求透過陪審團審判瑞士公司Spotify，並列出1萬零784首歌的清單，質疑Spotify沒有獲得許可就在平台上串流。

Spotify公司估值從80億美元一路成長到160億美元，穩坐串流音樂市場龍頭寶座，迅速改變錄製音樂市場格局。（譯者：中央社陳昱婷）1070103

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