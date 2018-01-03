iPhone換電池傳放寬標準 經銷商這樣說

（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果公司傳出擬放寬更換已過保固期電池的標準，若iPhone沒有其它損壞，不需通過檢測也可用優惠價更換；國內授權經銷商燦坤表示，若顧客想更換，不論檢測結果為何，都可用優惠價更換。
針對更換電池放寬標準，記者求證蘋果公司，尚未取得回覆。記者致電Apple Store台北101直營店，客服人員表示，iPhone用戶若想更換電池，仍需先進行檢測，但無法確定檢測標準是否放寬。
燦坤表示，自蘋果上週公布更換電池計畫以來，每天都接到顧客上百通電話詢問，通常會建議顧客進行全面性檢測，仔細檢查是否有其它損壞；若顧客想更換電池，不論檢測結果為何，都可用優惠價新台幣890元更換。
燦坤指出，授權維修中心收到需更換電池的iPhone後，大約需要4小時到1天的工作時間可完成作業，但若遇到案量較大或電池短缺，將視情況延長時間。
包括9to5Mac等多家國外科技網站日前引述法文媒體iGeneration消息指出，由於部分iPhone用戶前往Apple Store想要更換電池卻遭到拒絕，原因是電池不符合更換標準，蘋果已向Apple Store直營店發布最新內部文件，包括iPhone 6或後續機種的用戶若需更換已過保固期電池，不需通過檢測也可用優惠價更換。
報導表示，雖然新措施不再要求需符合電池健康度標準，但如果蘋果發現用戶裝置有其它損壞或曾更換第三方零件，也可以拒絕更換電池。
蘋果公司因在未告知客戶情況下降低舊款iPhone手機運作速度，已公開致歉並提供更換電池優惠。iPhone6或後續機種用戶欲更換已過保固期的電池時，台灣地區提供優惠價890元，有效時間自即日起至2018年12月。1070103