iPhone換電池傳放寬標準 經銷商這樣說

（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果公司傳出擬放寬更換已過保固期電池的標準，若iPhone沒有其它損壞，不需通過檢測也可用優惠價更換；國內授權經銷商燦坤表示，若顧客想更換，不論檢測結果為何，都可用優惠價更換。

針對更換電池放寬標準，記者求證蘋果公司，尚未取得回覆。記者致電Apple Store台北101直營店，客服人員表示，iPhone用戶若想更換電池，仍需先進行檢測，但無法確定檢測標準是否放寬。

燦坤表示，自蘋果上週公布更換電池計畫以來，每天都接到顧客上百通電話詢問，通常會建議顧客進行全面性檢測，仔細檢查是否有其它損壞；若顧客想更換電池，不論檢測結果為何，都可用優惠價新台幣890元更換。