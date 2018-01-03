旅遊供給側改革 中國觀光革命打造「旅遊+」新型態

中國證券報今 (3) 日報導，中國國家旅遊局數據顯示，元旦期間， 中國共接待國內遊客 1.33 億人次，年增 11.08% ，中國實現國內旅遊收入 755 億人民幣，年增 11.22%。中國國家旅遊局表示，在全域旅遊理念的指導下，體育旅遊、遊學旅遊、工業旅遊等以「旅遊 +」方式打造的新產品、新業態成為假日旅遊 「 新潮流 」 。

報導指出，中國國家旅遊局介紹，元旦旅遊市場持續火爆。各地遊客出行方式以中短途為主，都市周邊遊、郊區休閒遊、鄉村體驗遊等占據主流，自駕遊比例較高。從目的地分布看，中國全國旅遊市場南下北上趨勢相對明顯，冰雪遊、溫泉遊、避寒遊等主題為熱點。