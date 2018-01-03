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旅遊供給側改革 中國觀光革命打造「旅遊+」新型態

鉅亨網2018/01/03 12:26
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中國證券報今 (3) 日報導，中國國家旅遊局數據顯示，元旦期間， 中國共接待國內遊客 1.33 億人次，年增 11.08% ，中國實現國內旅遊收入 755 億人民幣，年增 11.22%。中國國家旅遊局表示，在全域旅遊理念的指導下，體育旅遊、遊學旅遊、工業旅遊等以「旅遊 +」方式打造的新產品、新業態成為假日旅遊 「 新潮流 」 。

報導指出，中國國家旅遊局介紹，元旦旅遊市場持續火爆。各地遊客出行方式以中短途為主，都市周邊遊、郊區休閒遊、鄉村體驗遊等占據主流，自駕遊比例較高。從目的地分布看，中國全國旅遊市場南下北上趨勢相對明顯，冰雪遊、溫泉遊、避寒遊等主題為熱點。

中國黑龍江省推出 114 項冰雪體育賽事、戶外冰雪活動和冰雪文藝演出。假日期間，哈爾濱冰雪大世界共接待遊客 11.68 萬人次，收入 2991.4 萬人民幣；太陽島風景區、亞布力滑雪旅遊度假區、北極聖誕村等冰雪主題景區較往年同期均有顯著增長。

中國海南省三亞全市單日進出港旅客人次同比增幅達 10%，景區遊客接待量增幅 15% 左右，旅遊酒店平均入住率超過 90%。遊客來源以長線為主，除北京、廣東、上海、四川、陜西等國內城市外，俄羅斯、韓國、香港、哈薩克斯坦、新加坡等入境遊客排名靠前。 

中國國家旅遊局表示，在全域旅遊理念的指導下，旅遊供給側結構性改革加速推進，除傳統熱門旅遊目的地外，體育旅遊、遊學旅遊、工業旅遊等以 「旅遊 +」 方式打造的新產品、新業態成為假日旅遊 「 新潮流 」 。

據報導，根據攜程跟團遊、自由行產品的統計顯示，元旦期間，55% 的遊客選擇國內旅遊，45% 的遊客選擇出境遊。眾信旅遊相關人士表示，泰國、新加坡、馬來西亞等海島遊資源豐富的目的地預訂節節走高，而通過攜程預定元旦期間前往東南亞潛水的遊客大幅增長 200% 以上。

分析人士表示，年末出遊主題特色鮮明，反季溫暖遊與冰雪遊人氣最高，購物掃貨、海島遊、溫泉遊、郵輪遊等也較熱門。建議關注長白山 (603099-CN)、錦江股份 (600754-CN)、中國國旅 (601888-CN)、宋城演藝 (300144-CN) 等旅遊板塊內上市公司。

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