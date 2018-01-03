未獲美方批准 螞蟻金服收購速匯金告吹

（中央社台北3日電）由於未獲美國監管部門批准，中國電商龍頭阿里巴巴關係企業螞蟻金融服務集團併購美國匯款公司速匯金於2日告吹。據雙方共同公告，螞蟻金服因交易終止向速匯金支付3000萬美元「分手費」。
螞蟻金服是支付寶（Alipay）的營運方。螞蟻金服最初在2017年1月同意以8.8億美元收購速匯金（MGI）。在電子支付供應商Euronet Worldwide主動提出約9.55億美元競購要約後，螞蟻金服更將出價提高到約12億美元。
華爾街日報今天報導，螞蟻金服與速匯金在美國德州時間2日發表聯合公告指出，美國外來投資審查委員會（CFIUS）最終並未批准這起併購案。雙方未來將專注於在匯款和數位支付市場進行新的戰略合作。
CFIUS是由美國財政部主導的跨部門委員會，負責從國家安全角度審查外國對美投資。
據報導，螞蟻金服自從在美國總統川普（DonaldTrump）上任前後首次對MGI提出併購意向以來，交易撮合人士就表示，CFIUS對中國公司的審查越來越嚴。
報導提到，有些美國議員和政府機構認為，來自中國公司的投資對美國國家安全構成尤其嚴重的威脅。因為這些公司可能受到中國政府的指引和資助，而中國是美國主要的經濟和軍事對手。1060103