未獲美方批准 螞蟻金服收購速匯金告吹

（中央社台北3日電）由於未獲美國監管部門批准，中國電商龍頭阿里巴巴關係企業螞蟻金融服務集團併購美國匯款公司速匯金於2日告吹。據雙方共同公告，螞蟻金服因交易終止向速匯金支付3000萬美元「分手費」。

螞蟻金服是支付寶（Alipay）的營運方。螞蟻金服最初在2017年1月同意以8.8億美元收購速匯金（MGI）。在電子支付供應商Euronet Worldwide主動提出約9.55億美元競購要約後，螞蟻金服更將出價提高到約12億美元。

華爾街日報今天報導，螞蟻金服與速匯金在美國德州時間2日發表聯合公告指出，美國外來投資審查委員會（CFIUS）最終並未批准這起併購案。雙方未來將專注於在匯款和數位支付市場進行新的戰略合作。