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為脫歐後爭取貿易夥伴 英國考慮加入TPP

鉅亨網2018/01/03 12:35
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據英國《金融時報》報導，考慮到脫歐之後的出口問題，英國正就加入 TPP(The Trans-Pacific Partnership)(跨太平洋夥伴貿易協定) 展開非正式會談。

如果英國加入，將是這個協定中，第一個不與太平洋或南中國海接壤的成員。

TPP 原本是美國歐巴馬政府的重要布局，但在川普上任之後就宣布撤出，讓協定受到重創。美國之外的 11 國，最終在去年 11 月同意簽署一份後續協議，稱為「跨太平洋夥伴全面進展協定 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)」，繼續推動協議。

由於 TPP 並沒有實質的地域限制，英國貿易大臣 Greg Hands 表示，現正研究是否加入的問題。不過有官員認為，在英國達成脫歐協議前，就討論加入 TPP 「為時過早」。

工黨反對加入 TPP 的想法，認為英國應將重點放在距本土更近的地方，特別是與歐盟的關鍵貿易上。

數據顯示，日本是 TPP 11 國中最大的經濟體，但 2016 年僅占英國商品出口的 1.6%，全部 TPP 國家，總計占英國出口不到 8%。相較之下，英國光出口德國就占 11%，重要性完全無法相提並論。

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