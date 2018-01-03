中國大批新政元旦起實施 百兆資管產品增值稅降稅打頭

中國財政部部 2017 年 6 月出台的 56 號文，宣告資管產品增值稅徵收落地，自 2018 年 1 月 1 日起實施開徵。56 號內容包括資管產品管理人繳納的增值稅稅率從 6% 降至 3%；在通知實施前發生的增值稅行為不回溯，已繳納的可抵減。

據搜狐報導，踏入 2018 年，中國將有不少新政策實施或即將實施，其中影響百兆人民幣資產的資管產品增值稅降稅、中國版 IFRS9、新能源車免徵車輛購置稅，最引人矚目。

目前中國各類資產產品的整體規模己經超過 100 兆元 (人民幣，下同)，業內認為，資管產品增值稅開徵的最直接影響是，由於免稅資產和應稅資產產生繳納的差異，導致兩者差異的上升，這往往就對應信用利差的上升。

〈中國版 IFRS9 落地〉

中國財政部於 2017 年 4 月修訂發佈了企業會計準則第 22 號、23 號、24 號 3 項新金融工具相關會計準則，也被成為「中國版 IFRS9」。自 2018 年 1 月 1 日起，23 家 H 股上市銀行 (含「A+H」上市銀行) 需要施行新準則。

業內認為，中國版 IFRS9 的實施將增加商業銀行撥備要求，同時增大利潤波動性。不過，銀行業要完全實施 IFRS9 困難較多。

〈新能源汽車免征車輛購置稅〉

自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，新能源汽車車輛將免徵購置稅；1.6 升及以下排量的乘用車恢復按 10% 的法定稅率徵收車輛購置稅。

全國乘聯會秘書長崔東樹接受《證券時報》採訪時認為，新能源車免稅政策將讓新能源車產品尚未能與傳統燃油車匹敵的劣勢局面得以弱化。

〈汽車貸新規向新能源汽車傾斜〉

新版《汽車貸款管理辦法》自 2018 年 1 月 1 日起施行。新能源汽車是此次政策調整中最大的亮點。自用新能源汽車貸款最高發放比例為 85%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為 75%，均高於傳統動力汽車。此外，二手車貸款最高可貸比例大幅提高至 70%。

〈取消鋼材、綠泥石等產品的出口關稅〉

自 2018 年 1 月 1 日起，中國取消鋼材、綠泥石等產品的出口關稅，同時適當降低三元複合肥、磷灰石、煤焦油、木片、矽鉻鐵、鋼坯等產品的出口關稅。

此外，取消廢鎂磚、廢鋼渣、廢礦渣等商品進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。為促進「一帶一路」和自由貿易區建設，對原產於 26 個國家或地區的部分進口商品實施協定稅率。

〈環境保護稅法開徵〉

2018 年 1 月 1 日起，《中華人民共和國環境保護稅法》正式實施，同時施行了近 40 年的排汙收費制度退出歷史舞臺。

《環境保護稅法》規定，大氣污染物、水污染物、固體廢物和雜訊被列為應稅污染物。大氣污染物的稅額幅度為每污染當量 1.2 元至 12 元，水污染物的稅額幅度為每污染當量 1.4 元至 14 元。不過，各省份在大氣污染物、水污染物的具體適用稅額上有一定的自由裁量權。

〈個人年度銀行卡境外取現總額不超過 10 萬〉

據外管局發佈《國家外匯管理局關於規範銀行卡境外大額提取現金交易的通知》規定，自 2018 年 1 月 1 日起，將個人境外年度取現總額調整為合計 10 萬元人民幣。如果本年額度超過了 10 萬人民幣，本年及次年將被暫停持境內銀行卡在境外提取現金。

專家指出，此次新規主要是規範銀行卡境外大額提取現金，並不改變銀行卡外匯管理基本框架和個人用匯政策，個人持卡境外消費不受影響。

〈新版《證券交易所管理辦法》強化交易所一線監管職責〉

證監會發佈修訂後的《證券交易所管理辦法》自 2018 年 1 月 1 日起施行。業內人士表示，本次修訂有利於交易所回歸本位。

修訂主要內容包括完善交易所內部管理結構，突出交易所自律管理屬性，對證券交易活動各主體加強監管，明確交易所對異常減持行為自律管理原則，強化交易所對上市公司一線監管原則等。

〈對資產管理公司設定資本充足性監管標準〉

為加強對金融資產管理公司的資本監管，銀監會印發《金融資產管理公司資本管理辦法 (試行)》自 2018 年 1 月 1 日起正式實施。

最值得關注的是，《資本辦法》對資產公司設定了適當的資本充足性監管標準，明確第二支柱監管要求和資訊披露監管要求，強化監管部門的監督管理和市場約束作用。

〈新收入準則：境內外同時上市公司最先執行〉

根據《企業會計準則第 14 號 -- 收入》，在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業最先執行，施行日期為 2018 年 1 月 1 日起。

財政部指出，此次修訂的意義體現在有助於企業增強合同意識、規範合同管理；有助於提升企業收入資訊的品質和透明度，並提高企業間收入資訊的可比性。

〈部分小微企業繼續免征增值稅〉

為支持小微企業發展，財政部和稅務總局下發通知，延續小微企業免征增值稅。

自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，增值稅小規模納稅人銷售貨物或者加工、修理修配勞務月銷售額不超過 3 萬元 (按季納稅 9 萬元)，銷售服務、無形資產月銷售額不超過 3 萬元 (按季納稅 9 萬元) 的增值稅小規模納稅人，可分享受小微企業暫免徵收增值稅優惠政策。

〈新版中小企業促進法〉

新修訂的《中華人民共和國中小企業促進法》於 2018 年 1 月 1 日起實施。

新促進法內容包括，進一步規範財稅支援相關政策，比如明確規定「中央財政應當在本級預算中設立中小企業科目，安排中小企業發展專項資金」；完善融資促進相關措施，比如規定國務院銀行業監督管理機構採取合理提高小型微型企業不良貸款容忍度等措施。

還有不少新政新規即將或有可能在 2018 年開始實施：

〈資管新規：正式發佈進入倒計時〉

2017 年 11 月 17 日，央行等 5 部委發佈資管新規徵求意見稿，預示著資管行業野蠻生長時代即將終結。此次新規在剛兌、資金池方面的規定比預期更嚴格，在產品嵌套、風險集中度等問題上較預期略有放鬆。不少機構則對過渡期異議較大。

徵求意見已於 12 月 16 日結束，下一階段相關部門將根據各界回饋意見進一步修改完善資管新規。《證券日報》頭版評論指出，這也意味著資管新規的正式發佈進入倒計時。

〈證監會：開展 H 股「全流通」試點〉

中國證監會於 2017 年 12 月 29 日宣佈，開展 H 股「全流通」試點。證監會表示，成熟一家推出一家，試點不超過 3 家。堅持市場化原則，H 股全流通試點參與企業可以自己決定流通比例。

業內認為，若「H 股全流通」如期推行，預計將有超 9500 億元資金進入香港股票市場，並將幫助更多 H 股納入國際指數，提升港股估值。

〈新三板股票交易由協定轉讓調整為集合競價〉

市場期待已久的新三板改革方案終於在 2017 年底公佈。股票交易由協定轉讓調整為集合競價、優化協定轉讓機制，鞏固做市轉讓，並公佈了在分層、信披、交易制度方面的改革。引入競價後的混合交易制度有利於高效完成交易，同時也可降低交易成本。

全國股轉公司總經理李明表示，觸發了摘牌條件就要摘牌，不適合在新三板就需要摘牌，絕不定形成只能掛牌不能摘牌的風氣。

〈銀監會引入 3 個指標監控商銀流動性〉

銀監會於 2017 年 12 月發佈《商業銀行流動性風險管理辦法 (修訂徵求意見稿)》 於 2018 年 3 月 1 日起生效。最受關注的是新引入的 3 個量化指標，即淨穩定資金比例、優質流動性資產充足率和流動性匹配率，這三個指標均應當不低於 100%。

分析認為，此次修訂加強了對銀行同業業務的抑制，鼓勵銀行回歸零售和重視存貸業務，同時也讓廣義基金在同業擴張難度加大。

〈掃碼支付迎來監管時代〉

中國央行 2017 年 12 月 27 日發佈條碼支付規範，規定非銀支付機構提供條碼付款服務應當取得網路支付業務許可， 自 2018 年 4 月 1 日起實施。

央行按照風險防範能力等級，對條碼支付額度進行分級管理；此外還要求銀行業金融機構、非銀行支付機構和清算機構要加強條碼支付技術風險防控。