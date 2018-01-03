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環保局冬季節電方案出爐　汰換高耗能家電賺獎金

記者陳志仁／新北報導2018/01/03 13:02
▲新北市節電認同券2.0-冬季專案出爐，歡迎民眾快來汰換家電賺獎金。（圖／新北市政府環保局提供）
▲新北市節電認同券2.0-冬季專案出爐，歡迎民眾快來汰換家電賺獎金。（圖／新北市政府環保局提供）

新北市政府環保局去推出「新北市節電認同券2.0」的活動後，今年特別針對民眾冬天常用且耗電量較高的家電，再加碼推出「新北市節電認同券2.0-冬季專案」，最高可獲得4000元的獎勵金，詳情可至「新北市節電認同券2.0」的活動官網查詢。

環保局長劉和然表示，研究顯示「老舊家電的平均耗電量是節能家電的2.5倍」，新北市推動住宅節電多年，雖然民眾的節電習慣已逐漸養成，但老舊耗能家電所造成的節電瓶頸依然存在；因此，要透過汰換家電來進行有效節電的方式時，最重要的關鍵，在於選擇節能效率較高的家電，才能發揮事半功倍的節電效果。

環保局指出，冬季到來，寒流持續發威，電熱水瓶、開飲機及除濕機，都是在冬季常用且會長時間待機的家電，因此節電認同券2.0的活動，特別推出冬季的暖心獻禮，讓民眾冬季常用的耗能家電品項，都可搭配既有汰機藏三豐的三重好禮回饋的活動，讓市民都能除舊佈新換機去，節電省錢賺獎金。

環保局說，只要是居住在新北市的市民，即日起至新北市電器商業同業公會的會員店家、家樂福、全國電子、特力屋及順發3C量販等活動合作的通路商，購買1級能效電冰箱、冷氣，或1級能效電熱水瓶、開飲機及除濕機，即可享有合作通路商提供的購物優惠；再加入節電認同券2.0成為會員並經審核通過，還可依登錄的品項及節電成效，領取不同比例的節電獎勵金。

關鍵字新北市節電認同券2.0環保局長劉和然1級能效節電獎勵金
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