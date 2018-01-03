環保局冬季節電方案出爐　汰換高耗能家電賺獎金

新北市政府環保局去推出「新北市節電認同券2.0」的活動後，今年特別針對民眾冬天常用且耗電量較高的家電，再加碼推出「新北市節電認同券2.0-冬季專案」，最高可獲得4000元的獎勵金，詳情可至「新北市節電認同券2.0」的活動官網查詢。

環保局長劉和然表示，研究顯示「老舊家電的平均耗電量是節能家電的2.5倍」，新北市推動住宅節電多年，雖然民眾的節電習慣已逐漸養成，但老舊耗能家電所造成的節電瓶頸依然存在；因此，要透過汰換家電來進行有效節電的方式時，最重要的關鍵，在於選擇節能效率較高的家電，才能發揮事半功倍的節電效果。