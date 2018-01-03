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幫自己賺年終！台彩首發5款刮刮樂 最高頭獎1000

鉅亨網2018/01/03 12:30
鉅亨網 / NOWnews
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歡喜迎 2018 年，台彩今 (3) 日宣布推出 5 款刮刮樂新品，總獎項超過 1400 萬個、總獎金逾 57 億元，其中，頭獎金額最高的為新年限定「$1000 萬年終獎金」，每張售價新臺幣 1000 元，最高頭獎 1000 萬元。

另一款刮刮樂「百萬年終獎金」每張售價 200 元，共有 100 個頭獎 100 萬元；同日上市還有 100% 中獎率刮刮樂「新年快樂」、以及適合尾牙炒熱氣氛的「歡樂賓果」與中獎率 50% 的「辦桌」。

台彩表示，5 款刮刮樂新品中，主要提供兩款以年終獎金為主題設計的刮刮樂，第一款為每張售價 1000 元的「$1000 萬年終獎金」，共有 3 個頭獎 1000 萬元、10 個二獎 100 萬元、超過 45 萬個 2000 元（含）以上的獎項，高達 20 次中獎機會，總中獎率 69%；第二款則為每張售價 200 元的「百萬年終獎金」，頭獎 100 萬元多達 100 個，總獎金超過 9 億元，總中獎率超過 33%。

此外，新年應景主題「新年快樂」，每張售價 500 元，共有 4 個頭獎 300 萬元，中獎率 100%，人人都有獎。

而專為企業尾牙歡聚、炒熱氣氛設計的刮刮樂「歡樂賓果」與「辦桌」，每次推出都大受歡迎，「歡樂賓果」每張售價 100 元，共有 10 個頭獎 30 萬，共有超過 28 萬個 500 元（含）以上的獎項，總獎項超過 260 萬個，總中獎率 33%；另每張售價 100 元的「辦桌」，總中獎率 50%，1 萬元獎項多達 150 個。

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