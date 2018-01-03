餐飲品牌迎新年 兩岸展店爆發

漢來美食表示，名人坊位在台南新光三越新天地1樓的台南店，座席數110位、客單價落在新台幣1200元左右，月營收目標推估約800萬元。

以吃到飽品牌「海港城」著名的漢來美食目前有14個自有品牌，並代理香港米其林星級品牌「名人坊高級粵菜餐廳」，自2015年6月在高雄漢來大飯店開出台灣首家分店後，第2家分店在去年12月29日插旗台南，第3家分店也將於今年1月入主台中，迎接首季餐飲旺季尾牙、節慶商機。

（中央社記者江明晏台北3日電）迎接農曆年餐飲旺季，漢來美食、王品、瓦城、六角、雅茗等餐飲品牌兩岸積極拓點，有望在展店效益加持下，拉升營運動能，在首季開出業績紅盤。

漢來美食今、明年都將積極對外展店，店數加速成長，目前兩岸共39家店，今、明年預估各新增8至10家。

王品今年創立新品牌腳步積極，繼「酷必」、「麻佬大」、「乍牛」後，越式料理品牌「沐越」首店日前在台北東區開幕，平均客單價500至600元，鎖定25至35歲族群，月營收上看400萬至500萬元。

王品表示，沐越明年規劃再展3至4家店，主要集中在台北與新北，未來評估台灣最適規模為25家店。

此外，王品2018年新品牌「青花驕」麻辣鍋於1月進駐台北市中山北路，同時大陸上海也將推出日本料理品牌「舞漁」分攻市場，加速集團推動多品牌發展戰略進程。

瓦城泰統去年下半年起加速對岸展店步伐，「大心新泰式麵食」登陸開設海外首店後，主力品牌「瓦城泰國料理」也繼開設蘇州新光天地店後於雙11入駐蘇州中心。

在台灣市場方面，已進駐13縣3市的「大心」，接連進駐新北中和、台北東區展獨立店，並依商圈、客層特性規劃專屬營業時段、菜單及空間設計；另外，位於中壢大江國際購物中心的「大心」創下單日來客高達近900人的紀錄。

同時，瓦城旗下「時時香RICE BAR」2號店可望偕同集團第7個南洋菜系新品牌，於農曆年前登場，助攻集團營收成長。

六角國際將大舉進軍中國大陸手搖茶市場，預估2018年將至少會有3成以上的展店成長，2018年六角全球手搖茶店家數預估可突破2500家。

在六角餐食品牌部分，去年第4季「段純貞」牛肉麵與「大阪王將」餃子持續展店，「段純貞」牛肉麵的發展定位為下一個國際化餐飲品牌，已在上海設點開業；而「大阪王將」餃子則專注台灣市場經營。

雅茗在既有餐飲品牌「快樂檸檬」、「茶閣里的貓眼石Teaopal」、「游香食樂」與「alma」等之後，已於2017年12月導入專賣黑糖珍珠奶茶的「喝嘛」。

雅茗去年底集團全球總店數已達800多家，有信心於今年見證1000家門店的里程碑，將挑戰2020年集團全球展店2000店的目標。

美食旗下85度C去年針對中國大陸市場持續透過商品推陳出新與服務升級，並在美國市場大舉展店，美國總店數推升至37間，店數較去年同期已增加5成，是2018年集團營收成長的重要來源。1070103