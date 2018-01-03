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中央社

高鐵傳愛助學 百處秘密基地免費課輔

中央社2018/01/03 12:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣高鐵公司推出「高速傳愛 助學計畫」，今年與中華民國快樂學習協會合作，在全台100所「孩子的秘密基地」，免費為經濟弱勢孩子提供課輔服務，邀民眾一起捐款。

台灣高鐵公司今天舉行2018「高速傳愛 助學計畫」記者會。

台灣高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，透過旅客捐款，幫助經濟弱勢孩童學習，台灣高鐵統計，8年來共募得新台幣1.1億元善款。

今年台灣高鐵公司與中華民國快樂學習協會合作，透過協會遍布全台100所「孩子的秘密基地」免費課輔班，幫助經濟弱勢孩子在學校放學後仍能獲得生活關懷與課業指導，快樂學習成長。

中華民國快樂學習協會理事長吳念真說，每個孩子都是台灣的未來，台灣在最困窘時候，得到很多外國人的幫助，現在應該由台灣人幫助自己的孩子，改變一個孩子就可能改變台灣的未來。

台灣高鐵公司呼籲旅客發揮愛心，4日至3月5日，利用高鐵列車座位網袋內捐款信封、車站捐款箱或透過信封上QR Code線上捐款，跟著高鐵一起傳愛。

台灣高鐵公司另將提供免費車票，幫助協會人員能夠利用高鐵往返各地，與課輔教師交流，還將邀600名參加課輔班的小朋友搭高鐵，參觀高鐵桃園站、高鐵探索館、高鐵行控中心、桃園捷運基地和桃園機場。1070103

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