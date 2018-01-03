農曆春節檔期的暖身 中國元旦電影票房創歷史新高

上海證券報今 (3) 日報導，中國國內電影票房在 2018 元旦檔實現開門紅，以 12.64 億人民幣創出新高；而 2017 年全年的電影市場也是「精彩收尾」，實現全年票房 559 億人民幣，較上一年度增長 13.45%。值得一提的是，在國產電影數量逐步超過進口片時，全國電影市場票倉進一步下沈，三、四線城市的 「 小城青年 」 成為觀影主力軍。

值得一提的是，元旦檔的觀影熱情是由 2017 年底延續而來。數據顯示，2017 年最後一天，全國單日票房超過 5 億人民幣，比 2016 年時近乎翻倍；且 2017 年最後一周，全國單周票房近 17 億人民幣，同比增長逾七成；2017 年 12 月份，全國單月票房 50.6 億人民幣，同比增長超過 20%。

據國家新聞出版廣電總局披露的數據，2017 年中國全國電影總票房達 559.11 億人民幣，增長 13.45%。其中，中國國產電影票房 301.04 億人民幣，占票房總額 53.84%。票房過億的國產影片為 51 部，在數量上超過進口電影（41 部）。

題材方面，2017 年中國全國生產電影故事片 798 部、動畫電影 32 部、科教電影 68 部、紀錄電影 44 部、特種電影 28 部，共計 970 部影片。螢幕數方面，2017 年全國 螢幕 總數已達到 5.08 萬塊，新增 螢幕 9597 塊。

作為 2017 年的「現象級」制作，《戰狼 2》以約 8.7 億美元收入躋身 2017 全球電影票房前十，超過《神奇女俠》《正義聯盟》等好萊塢商業片，排在第六位。據披露，該片累計實現票房 56.83 億人民幣，觀影人次達 1.6 億。此外，中國國產影片中，2017 年還有 13 部票房超過 5 億人民幣，6 部票房超過 10 億人民幣。

值得關注的是，票房數據顯示，2017 年 「 小城青年 」 進一步發力，全國電影票房繼續向三、四線城市下沈。雖然廣東、江蘇、浙江、上海、北京的票房收入合計達到 45%，但中西部地區和三、四線城市出現高速增長。

據公開數據統計，與 2016 年相比，2017 年一線城市票房收入占比由 17.7% 下降至 16.9%，二線城市票房收入占比則由 43.4% 下降至 42.8%；而三、四線城市合計占比收入由原來的 38.9% 上升至 40.3%。從地區排名看，2017 年票房增速排在前五的是寧夏、海南、貴州、青海、山東。

中國全國範圍內的網絡購票率進一步提高，且在三、四線城市快速普及。據披露，2017 年，全國平均網路購票率為 81.7%，其中三線城市為 81.3%（2016 年為 75.7%）、四線城市則由 70.9% 增至 77.5%，一、二線城市分別為 83.9%、83.5%。可以看出，三線城市網路購票率與大城市的差距在縮小，而四線城市則快速上升。

統計顯示，18 歲以下的新生代觀影群體增長迅速，30 歲以下群體仍是觀影的主要力量。對此，有業內人士指出，隨著三、四、五線城市成為活躍票倉，觀影人群結構得到優化，電影市場將迎來更多增量機會。

從硬體上看，電影院和螢幕數的增速也很快，近年來三、四線城市新建一批影院，這也將推動電影消費市場。