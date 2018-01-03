年終獎金自己賺　5款刮刮樂搶市　頭獎最高千萬元

在迎接2018年到來後，緊接著又要過農曆新年，大家最期待的就是年終獎金，不過，在等待公司發年終的同時，也可以試試手氣，台灣彩券公司今（3）日一口氣推出5款刮刮樂，總獎金逾57億元，其中「$1,000萬年終獎金」更是新年限定，每張售價1000元，有3個頭獎1000萬元，若嫌售價太貴，還有另一款「百萬年終獎金」，每張售價200元，有100個頭獎100萬元。

台灣彩券公司今日舉行2018年刮刮樂新品上市發表會，立即型彩券行銷處長洪秋萍表示，這次台灣彩利公司共推出5款新品刮刮樂，總獎項超過1400萬個、總獎金逾57億元，其中有2款以年終獎金為主題設計的刮刮樂，要讓想擁有年終好「薪」情的民眾，在2018年一開春就能擁有刮出高額年終獎金的機會。