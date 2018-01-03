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財經

年終獎金自己賺　5款刮刮樂搶市　頭獎最高千萬元

記者顏真真／台北報導2018/01/03 13:12
▲台灣彩券公司發表2018年刮刮樂新品，頭獎最高1000萬元。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.03）
▲台灣彩券公司發表2018年刮刮樂新品，頭獎最高1000萬元。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.03）

在迎接2018年到來後，緊接著又要過農曆新年，大家最期待的就是年終獎金，不過，在等待公司發年終的同時，也可以試試手氣，台灣彩券公司今（3）日一口氣推出5款刮刮樂，總獎金逾57億元，其中「$1,000萬年終獎金」更是新年限定，每張售價1000元，有3個頭獎1000萬元，若嫌售價太貴，還有另一款「百萬年終獎金」，每張售價200元，有100個頭獎100萬元。

台灣彩券公司今日舉行2018年刮刮樂新品上市發表會，立即型彩券行銷處長洪秋萍表示，這次台灣彩利公司共推出5款新品刮刮樂，總獎項超過1400萬個、總獎金逾57億元，其中有2款以年終獎金為主題設計的刮刮樂，要讓想擁有年終好「薪」情的民眾，在2018年一開春就能擁有刮出高額年終獎金的機會。

由於大面額及高頭獎刮刮樂一向深受民眾喜愛，每次推出都造成搶購，刮刮樂銷售業績也會比一般增加5成，這次台灣彩券公司也推出頭獎千萬元刮刮樂「$1,000萬年終獎金」，每張售價1000元，共有3個頭獎1000萬元、10個二獎100萬元，還有超過45萬個2000元以上的獎項，遊戲刮區即為顯眼的「$10,000,000」，高達20次中獎機會，總中獎率69%。

如果覺得1張1000元太貴，洪秋萍推薦每張售價200元的「百萬年終獎金」，頭獎100萬元有多達100個，總獎金超過9億元，總中獎率超過33%。同日上市的還有新年應主題、中獎率100%的刮刮樂「新年快樂」，每張售價500元，共有4個頭獎300萬元，中獎率100%。


▲台灣彩券發表2018年刮刮樂新品，馬上就有彩迷等不及要來試試手氣。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.03）

另有2款專為企業尾牙歡聚、炒熱氣氛設計的刮刮樂「歡樂賓果」與「辦桌」，其中「歡樂賓果」每張售價100元，共有10個頭獎30萬元，成功連線即得對應獎金，還有「4角全中」的中獎方式，共有超過28萬個500元（含）以上的獎項，總獎項超過260萬個，總中獎率33%。至於每張售價100元的「辦桌」，總中獎率50%，1萬元獎項多達150個。

關鍵字刮刮樂頭獎台灣彩券公司彩券年終獎金尾牙
快煮壺品質過關　錯誤使用方式多

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