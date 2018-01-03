NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈火雞肉飯名店遭控黑店　店家怒喊告馮世寬遭點名下台　國防部這樣回應理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

中研院90週年院慶 票選Logo玩抽獎

中央社2018/01/03 12:36
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北3日電）中研院今年將慶祝創立90週年，日前舉辦院慶標誌（Logo）及標語（Slogan）設計徵件活動，標誌與標語各有10件作品通過初選，進入網路公開票選階段，參加票選的民眾還可玩抽獎。

中央研究院為了慶祝2018年創立90週年，舉辦院慶標誌（Logo）及標語（Slogan）設計徵件活動。

中研院發布新聞稿表示，經過學者專家組成的評審小組討論長考後，標誌與標語各有10件作品通過初選，進入網路公開票選階段，將爭取「網路人氣獎」以及最後5個決選名額。

中研院指出，評審小組依完整性、創意、主題表現、應用可行性等標準審慎評選後，選出標誌與標語各10件進入網路票選，皆能獲得獎金，而得票數最高作品將成為「網路人氣獎」，標誌組可獲新台幣5000元、標語組為3000元。

中研院表示，票數前5名將進入決選，由中研院90週年院慶規劃委員會選出最後優勝作品。標誌首獎可獲獎金8萬元、標語首獎可獲1萬5000元。

除入圍者有獎金可拿之外，中研院表示，只要參與網路票選活動的民眾即可參加抽獎，有機會把中研院歷史文物陳列館的文創品，皇帝詔曰筆記書、金榜題名御守、皇帝的旨交代、立體拼圖鑰匙圈、織金龍紋袋等帶回家。

網路票選即日起至16日中午12時止，每天可投票一次，歡迎民眾踴躍參加。1070103

加國僑界計劃歡送龔中誠光榮回台封存美麗 嘉明湖靜山3個月

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan