中研院90週年院慶 票選Logo玩抽獎

中研院發布新聞稿表示，經過學者專家組成的評審小組討論長考後，標誌與標語各有10件作品通過初選，進入網路公開票選階段，將爭取「網路人氣獎」以及最後5個決選名額。

中央研究院為了慶祝2018年創立90週年，舉辦院慶標誌（Logo）及標語（Slogan）設計徵件活動。

（中央社記者余曉涵台北3日電）中研院今年將慶祝創立90週年，日前舉辦院慶標誌（Logo）及標語（Slogan）設計徵件活動，標誌與標語各有10件作品通過初選，進入網路公開票選階段，參加票選的民眾還可玩抽獎。

中研院指出，評審小組依完整性、創意、主題表現、應用可行性等標準審慎評選後，選出標誌與標語各10件進入網路票選，皆能獲得獎金，而得票數最高作品將成為「網路人氣獎」，標誌組可獲新台幣5000元、標語組為3000元。

中研院表示，票數前5名將進入決選，由中研院90週年院慶規劃委員會選出最後優勝作品。標誌首獎可獲獎金8萬元、標語首獎可獲1萬5000元。

除入圍者有獎金可拿之外，中研院表示，只要參與網路票選活動的民眾即可參加抽獎，有機會把中研院歷史文物陳列館的文創品，皇帝詔曰筆記書、金榜題名御守、皇帝的旨交代、立體拼圖鑰匙圈、織金龍紋袋等帶回家。

網路票選即日起至16日中午12時止，每天可投票一次，歡迎民眾踴躍參加。1070103