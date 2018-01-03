馮世寬遭點名農曆年後下台　國防部：把份內事做好才重要

為了挽救蔡英文政府不斷下滑民意支持度，傳出內閣將在農曆年前後改組，國防部長馮世寬也遭點名將在此波內閣改組之際會去職。國防部回應表示，部長跟同仁講過，每天兢兢業業把自己份內的事作好，才是最重要的事。
國防部今(3)日例行記者會上，媒體詢問關於內閣改組問題，發言人陳中吉表示，昨天是2018年上班的第一天，部長馮世寬也召集部內重要幹部講話，希望能凝聚共識，把今年工作的目標，向大家來做明確的說明，就是希望大家戮力以赴，做好份內的工作。
陳中吉表示，部長人事都是按照總統府或行政院發布正確的訊息為主。馮世寬跟部內同仁都講過，要把心放在事情上面，不要把事放在心上，意思就是說，在任的每一天兢兢業業把自己份內的事作好，這才是重要的。
陳中吉轉述馮世寬的話表示，有上任就有卸任的時間，時間長短不是問題，主要是每一天在自己的職責所在，能兢兢業業，不負國人所託，做好國防安全的責任。
內閣改組傳聞甚囂塵上，媒體報導，除了馮世寬之外，包括最近因為護照出包被波及的外交部長李大維、財政部長許虞哲、教育部長潘文忠和內政部長葉俊榮則因無法配合政府政策，也是被點名人選。另外，勞動部長林美珠也傳言在勞基法修法過後請辭。不過，行政院則是否認內閣年後改組的說法。