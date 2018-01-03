封存美麗 嘉明湖靜山3個月

（中央社記者盧太城台東縣3日電）天使的眼淚、嘉明湖又到休息時候，林務局台東林管處人員表示，元月5日起「靜山」，暫停進入時間，預計4月1日開放；不過，向陽遊樂區的露營區維持開放。

行政院農業委員會林務局台東林區管理處人員指出，嘉明湖沿線生態景觀豐富多變，包括廣闊壯麗的草原、豐富的野生動物資源及在陽光下如寶石般閃耀的嘉明湖等，長久以來一直是熱門的登山步道。

此外，沿線設置完善的指示牌標誌及山屋，提供民眾使用，讓前往拜訪的遊客逐年增加，每年登山遊客逾2萬人。為避免環境造成過度負擔，林務局台東林管處每年1月至3月停止開放，讓嘉明湖步道休息。