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中央社

封存美麗 嘉明湖靜山3個月

中央社2018/01/03 12:41
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）天使的眼淚、嘉明湖又到休息時候，林務局台東林管處人員表示，元月5日起「靜山」，暫停進入時間，預計4月1日開放；不過，向陽遊樂區的露營區維持開放。

行政院農業委員會林務局台東林區管理處人員指出，嘉明湖沿線生態景觀豐富多變，包括廣闊壯麗的草原、豐富的野生動物資源及在陽光下如寶石般閃耀的嘉明湖等，長久以來一直是熱門的登山步道。

此外，沿線設置完善的指示牌標誌及山屋，提供民眾使用，讓前往拜訪的遊客逐年增加，每年登山遊客逾2萬人。為避免環境造成過度負擔，林務局台東林管處每年1月至3月停止開放，讓嘉明湖步道休息。

台東林管處育樂課長林孟怡今天表示，嘉明湖步道從元月5日開始封閉，循往例4月1日開放，開放日期如有調整，會另行通知；不過，嘉明湖遊樂區入口處旁的露營區維持開放，遊樂區內會適度讓遊客進去，享受森林芬多精。

林孟怡說，「靜山」這段時間，會從事步道和山屋維修，只提供無痕山林教育，以及淨山活動，或是消防單位的救生演練和受訓。

林孟怡表示，會選擇在冬天「靜山」，是因為這段時間，嘉明湖步道有可能下雪，步道結冰，行走危險，且山屋封閉，無法提供緊急避難。另外，台灣黑熊冬天會到較低海拔的區域活動，人熊接觸的機率變高，因此，也要避免熊與人類接觸。1070103

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