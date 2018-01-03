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中央社

朝野立委籲空污法列臨時會優先議程

中央社2018/01/03 12:43
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北3日電）民主進步黨立法委員劉建國今天與在野黨立委共同呼籲，空污議題不能再等下去，盼將空污法等相關修法列入立法院臨時會議程優先處理，對台灣人民才會有所交代。

劉建國上午與中國國民黨立委陳宜民、時代力量立委徐永明以及台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃共同舉行記者會。

葉光芃在會中公布細懸浮微粒（PM2.5）年報，據行政院環境保護署2017年PM2.5自動監測資料，發現全台76個測站與2016年相比，有24個測站年均值比2016年惡化，且集中在原本PM2.5就偏高的高屏地區。

葉光芃說，若以南北單一測站相比，北部的基隆測站「紫爆」時數為2小時，反觀空氣品質最差的高雄市左營區則是661小時，兩者相差331倍，宛如「一個天空，兩個台灣」，顯見政府沒有對症下藥，只改善北部，沒救到中南部。

劉建國說，新年沒辦法跟大家說「新年快樂」，在空污如此嚴重的狀況下，只求「台灣平安」，他呼籲，行政院長賴清德及立法院同仁，能將空氣污染防制法列為「最優先、最優先、最優先」的法案；近年路跑活動越來越多，參加路跑應該是要追求健康，但空氣這麼糟，「不會越來越健康，是越來越內傷」。

徐永明說，5日立法院要決定臨時會議程時，時力黨團會提案把空污法和礦業法修法列入議程；陳宜民說，過去大家常關心食安問題、核災問題，但現在危急健康的空污問題更巨大，盼能把空污法列入臨時會議程。1070103

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