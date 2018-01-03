朝野立委籲空污法列臨時會優先議程

葉光芃在會中公布細懸浮微粒（PM2.5）年報，據行政院環境保護署2017年PM2.5自動監測資料，發現全台76個測站與2016年相比，有24個測站年均值比2016年惡化，且集中在原本PM2.5就偏高的高屏地區。

葉光芃說，若以南北單一測站相比，北部的基隆測站「紫爆」時數為2小時，反觀空氣品質最差的高雄市左營區則是661小時，兩者相差331倍，宛如「一個天空，兩個台灣」，顯見政府沒有對症下藥，只改善北部，沒救到中南部。

劉建國說，新年沒辦法跟大家說「新年快樂」，在空污如此嚴重的狀況下，只求「台灣平安」，他呼籲，行政院長賴清德及立法院同仁，能將空氣污染防制法列為「最優先、最優先、最優先」的法案；近年路跑活動越來越多，參加路跑應該是要追求健康，但空氣這麼糟，「不會越來越健康，是越來越內傷」。

徐永明說，5日立法院要決定臨時會議程時，時力黨團會提案把空污法和礦業法修法列入議程；陳宜民說，過去大家常關心食安問題、核災問題，但現在危急健康的空污問題更巨大，盼能把空污法列入臨時會議程。1070103