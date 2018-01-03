對虛擬貨幣有興趣？手把手教你怎麼買瑞波幣

你覺得比特幣太火熱了嗎？或許你可以看看瑞波幣 (ripple)，另一種近來加密貨幣市場的新寵。

區區幾個月前，一個瑞波幣交易價格僅約莫 0.20 美元，但現在已經超過 2.25 美元。與其他熱門加密貨幣不同，瑞波幣是由一家私人營利公司創造的，同時該公司也是瑞波幣最大獨立持有人。

但購買瑞波幣不像比特幣或其他熱門加密貨幣那樣簡單，因為瑞波幣還沒有類似 Coinbase 這樣的交易 app。

這意味，你可能要多繞幾圈才能買到瑞波幣，以下舉出一個較為便捷的購買方式供大家參考：