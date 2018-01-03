美國車市大衝擊：Fed升息將令融資成本翻揚

分析師認為，美國 Fed 的升息措施，將可能導致 2018 年汽車銷售量降低，基於利率提升會讓消費者的借貸成本提升，此外，企業的融資成本也因此變高，降低廠商的利潤。

Fed 預計在 2018 年，將會升息 3 次，Cox Automotive 的資深經濟學家 Charlie Chesbroug 指出，消費者可能面臨借貸成本提升的問題，諸如信用卡借貸、學生貸款、房貸與車貸等成本都將提高，同時，較高的利率，也增加了低利率融資的成本，成本提升降低了汽車製造商的利潤。

汽車購物網站 Edmunds 的資深分析師 Ivan Drury 說，利率若上升 0.25%，通常會使消費者，每月需支付的車貸增加 8-20 美元，而少部份的消費者，可能因此選擇較低檔次的配備，或不安裝非必要性的功能設備，因此降低汽車製造商的利潤。