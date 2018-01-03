Vive神氣U12將出鞘 宏達電喜迎轉運

除了VR一體機Vive Focus在陸銷售告捷，根據國外網站MediaPost報導，高階虛擬實境裝置（VR）平台Steam在2017年12月的調查顯示，宏達電Vive在高階VR裝置市場持續領先。

宏達電將由董事長暨執行長王雪紅領軍，參展近期登場的CES 2018（美國消費性電子展），向全球展示HTC的VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)及生態圈的成果。

Steam每月都會追蹤高階VR裝置活躍用戶的使用情形，調查結果顯示，Vive市占率約47.26%居第一，臉書旗下Oculus Rift緊追在後，市占率46.14%；微軟混合實境（MR）也搶下4%的市占表現。

和11月的調查相比，Vive市占領先Rift約3個百分點，推測可能是微軟等新競爭者加入戰局蠶食市場。

根據「2107中國VR市場調查」指出，受訪者超過3200位，其中89%的受訪者用過VR設備，同時有94.6%的受訪者聽過Vive，遠遠超過競爭對手，為近兩年知名度最高的VR產品；逾6成的受訪者聽過Sony的PS VR、三星的Gear VR以及臉書的Oculus Rift。

另外，有意購買VR一體機的受訪者，約76%選擇宏達電生產的VR一體機Vive Focus。

宏達電近來營運有起色，除了VR事業外，智慧機也持續發動攻勢，中階新機U11 Eyes將於15日在台發表，今年上半年，宏達電將推下一代旗艦機U12(暫名)，與Google逾新台幣300億元的合作案也可望在首季完成，大幅貢獻業外表現，有望在今年迎來轉運契機，帶動宏達電近期股價小漲，今天最高至新台幣75.2元，漲幅逾1.7%。1070103