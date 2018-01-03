2018這一年 美國如何引領世界

逐條來看，川普連發推文的摘要包括：伊朗人民受苦，前總統歐巴馬卻「傻傻地」讓伊朗政府資助恐怖份子；「狡猾希拉蕊」的助理阿貝定違規使用政府機密資訊，抓去關，司法部會對她的團隊及前聯邦調查局局長柯米展開行動嗎？

新年川普返回白宮第一個上班日，到今天中午前川普已10連發文，果然不出眾人所料，新年其實還是作法照舊。

特派員看世界專欄（中央社記者鄭崇生華盛頓2日專電）「（今年）將是很棒的一年」。美國總統川普新年首日在推特上寄語未來，會成真嗎？像美國這樣一個國家，她的國內政經情勢影響世界變化，展望新年，險阻與機會都待觀察。

美國亟需蓋邊境城牆；減稅讓企業為員工加薪，真棒；制裁與其他施壓北韓的策略奏效，火箭人現在想與南韓溝通；上任後嚴管商業飛航安全，去年零死亡，「史上最安全一年」。

衰敗的紐約時報換老闆；公平對待美國總統，下次贏得連任時，就不用為糟糕的報導表現向讀者道歉；民主黨只關心政治，根本不關心「追夢人計畫」，那些追夢人會開始愛上有解決方案的共和黨和他們的總統；照顧退伍軍人。

川普說了很多，或許可以5句話總結：媒體與反對黨爛透了，（自己）過去一年做得都棒呆了，外交上前政府的作為都超失敗，直到上任後開始改變了，例如北韓。

不過，事實是，歐巴馬上任首年的2009年，美國的商業飛行安全也是零死亡，更不要說歐巴馬一上台面對金融危機、美國經濟在大蕭條後最嚴重一次的考驗，經過8年的改革調養，才交棒給川普。

川普清楚掌握「笨蛋、問題在經濟」才是民眾最關切的話題，和多數經濟學者不同，他愛用股市當作美國經濟的觀察指標，但必須說，川普接手後，「初領失業救濟金人數」去年都維持在30萬人內，這一經濟先行指標直接反映經濟基本面，他確實可以驕傲，上任以來讓美國的就業穩定發展，失業率在去年11月也再創多年來新低的4.1%。

但諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授史提格里茲（Joseph Stiglitz）明白指出，這是「前人種樹、後人乘涼」。

史提格里茲曾在柯林頓政府時期擔任白宮經濟顧問，他擔心的是減稅方案付諸實施，不但美國分配不均將更惡化，已突破舉債上限20兆美元的國債，在政府在口袋空空下、「少開源、也不節流」，美國現在看似復甦，恐是另一場經濟風暴前的迴光返照。

前財政部長路傑克（Jacob Lew）今天接受彭博廣播訪問時更說，經濟才好些，政府減稅又舉債，形同「透支未來」、花「不知在哪」的數兆美元，他疾言「這會讓國家垮台」。

別以為美國國債問題和身在台灣的你我沒關係，就以台灣來說，是持有美國國債的第10大外國政府，如果造成金融危機的那些華爾街銀行業「大到不能倒」，美國是否就好像那些大銀行？而台灣及眾多持有美國國債的國家，不就像是當時投資衍生性金融商品的投資者？

彭博社在一篇文章中列舉今年13個展望與恐懼，今年秋天，調查「通俄門」的特別檢察官穆勒會做出什麼結論，是美國輿論首要關切，但不論結果如何，川普今年在「通俄門」陰影「煙不消、雲未散」情況下，他的內政治理已預見有難關要過。

如此，川普還能有多少心力關注外交事務？或是一樣做自己，不時和各國領導人隔空叫陣？最要擔心的就是北韓領導人金正恩和川普的口水對決，就怕誤判與擦槍走火，不只日本與南韓，中國也會受衝擊。

史提格里茲預測，這一年，川普政府將在貿易協定上亮劍，但從北美自由貿易協定到美韓自貿協定重新談判都陷僵局來看，他不看好美國能在談判桌上如川普所願，但接下來，川普會有退出協定這一步嗎？美國與中國的貿易爭端，會不會掀起貿易戰？全球化已拉近、拉平的世界，牽一髮、動全身，地球村成員，都受牽連。

國際秩序與經貿規則在川普上任將滿一年後、面臨挑戰的風險更高，雖然川普政府高舉印太區域要建立「自由、開放與互惠」的市場經濟規則，但仍應密切注意美國何時能推出更清楚的藍圖。

2018這一年、美國還將舉行猶如川普「期中考」的國會改選，共和黨如果繼續在兩院占多數、形同川普過關，但是，川普的世界觀就更將繼續影響全球政經發展；反之，川普將和他的多位前任總統一樣，出現跛鴨姿態，而治理美國這樣一個國家的能力，也關乎美國國際地位的維繫，考驗的不只是川普而已。

2018會是什麼樣的一年？但願真如川普所說，是很棒的，We'll see（我們等著看）。1070103