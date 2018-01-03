月薪30K起跳 中華郵政招1483人

二、專業職：正取117名、備取28名。教育部認可的國內外大專以上學校畢業。甄選一般金融等15項類科，其中郵儲業務類科分乙、丁2組。月薪目前約3萬4000元。

一、營運職：正取117名、備取22名。教育部認可的國內外大學以上學校畢業。甄選投資管理等6項類科，其中郵儲業務類科分甲、乙、丙、丁4組。月薪目前約4萬3000元。

根據中華郵政公司公布的報考科別及錄取人數如下：

（中央社記者汪淑芬台北3日電）中華郵政公司今天宣布，今年將招考正取1483人，備取576人，月薪至少新台幣3萬元，2月2日上午10時起至12日下午5時止採網路報名。

三、專業職內勤：正取693名、備取299名。高中職以上畢業。甄選櫃台業務及郵務處理2項類科。月薪目前約3萬元。

四、專業職外勤：正取556名、備取227名。高中職以上畢業。甄選郵遞業務、運輸業務2項類科。月薪目前約3萬元；另依實際擔任工作之性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給（郵遞業務類科全月約5903元，運輸業務類科全月約7619元）。

有關甄試簡章及甄試詳細規定請逕上台灣金融研訓院網站(網址:http://ptc.tabf.org.tw/tw/Ptc_107post/)點閱或下載列印。1070103