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〈台幣頻升高〉續創逾4年新高向29.5元靠攏 資金

鉅亨網2018/01/03 13:02
鉅亨網 / NOWnews
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在新台幣不斷走強下，台股元月行情今 (3) 日強勢發動，盤中一度漲達百點，新台幣盤中最高衝上 29.525 元，升值 1.03 角，再創 2013 年 11 月下旬以來新高價位，但仍守在 29.5 元心理大關上，午盤暫收 29.594 元，在主要亞幣中升值幅度最多，台北外匯經紀公司成交值略放大至 5.16 億美元。

外匯交易員指出，上午匯入資金積極，整體匯市交易以拋匯為主，暫未見明顯的匯出動態。

新台幣今日以 29.6 元、小升 2.8 分開出後，直接再升破 29.6 元關卡，不過，今日升值壓力相對昨日略為緩和，最高僅來到 29.525 元，仍守在 29.5 元之上。

外匯交易員判斷，由於其他主要亞幣升值力道緩和，新台幣近日可能將守在 29.5 元關卡，不過，由於盤中高點仍高出昨日高點 6.2 分，顯示偏強格局不變。

觀察主要亞幣，新台幣今日午盤前兌美元升幅 0.11%，不過，韓元貶值近 0.3%，人民幣貶值約 0.1%，日圓、泰銖和星元也小貶在平盤附近。

法人指出，昨日外資買超現貨 86.48 億元，期貨未平倉淨多單增加 3403 口至 52142 口，明顯在期現貨同步作多，在資金行情的簇擁下，台股元月表現持續走強可期。

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